Tim Roth, muore il figlio Cormac di 25 anni. Il mondo del cinema e della musica in lutto

È morto a 25 anni Cormac Roth, figlio dell'attore Tim Roth. Il musicista, che combatteva da tempo contro il cancro, è morto il 16 ottobre ma la notizia si è diffusa soltanto oggi. Laureato al Bennington College, Cormac Roth era un talentuoso chitarrista, compositore e produttore. Tra i suoi lavori recenti le musiche del film New Order, diretto da Michael Franco e premiato con un Leone d'Argento alla Mostra del cinema di Venezia nel 2020. Nel novembre 2021 Cormac aveva annunciato sul suo profilo Instagram che gli era stato diagnosticato un cancro alle cellule germinali avanzato al terzo stadio.

" Si è preso metà del mio udito, 27 chili di peso, la mia fiducia, e continuerà il suo percorso omicida fino a quando non riuscirò a fermarlo in qualche modo e a ucciderlo " - aveva scritto - " Ma non mi ha tolto la voglia di sopravvivere, o il mio amore per la musica. Non mi ha ancora abbattuto. Amore per tutti voi, per favore, assicuratevi di fare le cose che amate. La vita è breve. Fan***o il cancro ". Nel suo ultimo post pubblicato in agosto, aveva condiviso un ultimo pensiero per i suoi follower: " Ricordate che la vita è breve e non sempre si arriva a scegliere il vostro destino e non sempre si arriva a scegliere il vostro futuro, ma potete scegliere di essere una forza inesorabile che vive e respira quella cosa che affermate di essere e amare... ".