Torna in streaming L'era Glaciale con "Le avventure di Buck"

Il franchise in computer grafica della Blue Sky Studios, dedicato al pubblico dei più giovani, è arrivato per la prima volta nei cinema nel lontano 2002. Baciato dal successo, L’Era Glaciale ha continuato a macinare un consenso dopo l’altro fino ad oggi, 25 marzo, quando su Disney+ arriva un nuovo capitolo della serie dal titolo "Le avventure di Buck". Si tratta del sesto film che segue le vicende de L’era Glaciale – In rotta di collisione del 2016, ma allo stesso tempo, funge anche da spin-off dato che non compaiono tutti i personaggi amati dal pubblico. Solo uno in particolare, ovvero quello di Buck, il furetto avventuriero dalla battuta sempre pronta. Abbiamo avuto modo di vedere in anteprima alcune scene del nuovo film e, nonostante la saga abbia perso la freschezza di un tempo, abbassando ancora di più il target di riferimento rispetto ai precedenti lavori, Le avventure di Buck si conferma un ottimo cartone in computer grafica per i più piccoli e per le famiglie, che diverte e intrattiene con semplicità e un pizzico di sagacità.

Il nuovo film de L’Era Glaciale presenta un’infinità di nuovi personaggi. Ambientato una fantomatica epoca preistorica, tra animali parlanti e dinosauri pacifici, la storia si focalizza su Crash e Eddie. I due opossum partono alla ricerca della loro indipendenza, ma molto presto si trovano in difficoltà e in trappola in una caverna. Qui vengono aiutati da Buck, un furetto con una benda a un occhio, che salverà i due malcapitati, trascinato Crash e Eddie in un’avventura senza tempo, pericolosa ma anche divertente. Quasi un’ora mezza di battute intelligenti e graffianti per una favola moderna (e animalista) sull’amicizia, sull’inclusione, sugli affetti familiari e sul rispetto della natura. L’Era Glaciale, nonostante lo scorrere del tempo, si conferma un film perfetto per i più piccoli e per tutta la famiglia.

È Simon Pegg (che nella versione originale presta la voce al personaggio di Buck) che tesse le lodi del suo ultimo lavoro, durante una conferenza stampa virtuale in diretta con l’America. "La cosa grandiosa del franchise de L’era glaciale e che ha tanti personaggi favolosi e che creano un universo cinematografico unico – afferma -. Si tratta di un mondo animato che ben si presta a un’espansione come questa – aggiunge -. L’Era Glaciale: Le Avventure di Buck è un modo adorabile per dedicare il giusto tempo e spazio non solo al mio personaggio, ma anche a Crash, Eddie e Zee. Tutti elementi che si aggiungono a questo favoloso gruppo".