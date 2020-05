Uomini e Donne, bufera su Sammy: "È ancora legato alla moglie. Prende in giro Giovanna"

A meno di una settimana dalla scelta di Giovanna Abate, Sammy Hassan è finito al centro di un'intricata polemica. Il corteggiatore, uno dei preferiti della tronista (e probabile scelta, secondo molti), è stato accusato di aver trascorso la quarantena insieme alla sua ex moglie, alla quale sarebbe ancora legato. Come se tutto questo non bastasse a insinuare il dubbio, che Sammy sia a Uomini e Donne esclusivamente per ottenere visibilità, ci ha pensato anche Lidia Vella, ex gieffina con il quale avrebbe avuto un flirt.

Il trono di Giovanna Abate è quasi giunto al termine. La bella romana è pronta a fare la sua scelta tra Alessandro, Davide (conosciuto fino a oggi come l'Alchimista) e Sammy. Il feeling con quest'ultimo è apparso evidente a tutti fin dalle prime esterne e per molti il modello 34enne sarebbe il preferito della tronista, forse pronta a sceglierlo tra pochi giorni. Nell'attesa di scoprire per chi scenderanno i petali rossi in studio, Sammy Hassan è finito al centro di una brutta polemica per essersi riavvicinato all'ex moglie con la quale ha avuto un bambino. L'indiscrezione troverebbe fondamento nelle parole della blogger Deianira Marzano che, nelle scorse ore, ha segnalato il riavvicinamento tra i due. " Questo Sammy ho avuto conferma dai familiari molto vicini - ha scritto su Instagram la Marzano - ha passato la quarantena con la moglie e che comunque a loro detta hanno sospetti che tra lui e la moglie le cose non siano ben chiare e definite. Quindi non credo proprio sia pronto per una relazione. Un altro che vuole solo visibilità ".