Uomini e donne, ex corteggiatore positivo al tampone sul coronavirus: "Sono stato male"

L'emergenza Coronavirus ha registrato a livello nazionale 24.747 casi di contagio e 1.809 morti. Questo è l'ultimo bilancio provvisorio registrato in Italia e fornito dalla Protezione civile, i cui dati, aggiornati a domenica 15 marzo, preoccupano non solo la gente comune, ma anche i personaggi popolari. Sui social c'è chi, tra i telespettatori, si chiede quali siano le sorti dei propri programmi preferiti -alla luce delle chiusure anticipate subite da alcuni format proprio per via dell'emergenza Covid-19. E chi, tra i vip, ha condiviso con il web dei messaggi volti alla sensibilizzazione della collettività sulla prevenzione del rischio di contagio dal patogeno, che ora sta mettendo a dura prova il sistema sanitario nazionale. Come l'ex volto di Uomini e donne, Alessandro Cannataro. Quest'ultimo, proprio come l'ex tronista milanese Leonardo Greco, è risultato positivo al tampone sul coronavirus effettuato. Il ventiseienne originario di Mariano Comense ha origini materne spagnole (la madre è iberica, ndr) e nella descrizione di un suo nuovo post condiviso con i follower ha comunicato di essere stato molto male, per poi scoprire di aver contratto il Covid-19.

“24 ore fa ho fatto il tampone, poco fa il risultato che sono positivo-si legge tra le righe del suo ultimo messaggio social, pubblicato in rete in data 15 marzo-. Sono stato tanto male fino a ieri, oggi sto un po’ meglio. Volevo avvisare le persone che mi sono state vicine da due settimane a questa parte! Ora forza e coraggio, che tutto passa”.

Dalle ultime indiscrezioni riportate da Cannataro sul conto del suo stato di salute, si evince, quindi, che il coronavirus può colpire indistintamente tutti, anche i giovani, diversamente da quanto si pensa comunemente. Il 26enne Alessandro è conosciuto dagli amanti del piccolo schermo per aver vestito i panni di corteggiatore al trono classico dell'ex tronista Sara Affi Fella nel 2018 (a Uomini e donne, ndr) e per aver preso parte nel ruolo di tentatore, nel 2019, al gioco di Temptation island.

L'ex tronista di Uomini e donne, Leonardo Greco, dimesso dall'ospedale

Negli ultimi giorni, è giunta in rete la notizia secondo cui l'ex tronista Leonardo Greco è stato dimesso dall'Ospedale Sacco di Milano, presso cui era stato ricoverato nel reparto di terapia intensiva per aver contratto il coronavirus.