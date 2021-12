Uomini e donne, Marika torna da Armando e scoppia la rissa: "Sei un pezzo di carne"

Grida, lacrime e offese. Armando e Marika sono arrivati ai ferri corti nell'ultima puntata di Uomini e donne. La coppia si era detta addio mesi fa, ma la 35enne ha deciso di tornare sui suoi passi e tentare un riavvicinamento con il cavaliere partenopeo. L'incursione a sorpresa a Napoli, però, non è andata bene e in studio tra i due è scoppiata una violenta lite con offese e urla.

Nell'ultima puntata di Uomini e donne, i due hanno raccontato due versioni totalmente differenti di come è andato il loro incontro a Napoli. Marika ha svelato di essere andata da Armando in Campania per fargli una sorpresa. Al suo arrivo, però, il trattamento riservatole dall'uomo non sarebbe stato quello atteso: " Mi ha risposto male al telefono e mi ha mandato a quel paese. Poi la sera in pizzeria mi ha detto che ero uguale a tutte le altre che ero lì per visibilità perché in puntata ero finita in penombra ". Armando ha negato, ma Marika ha proseguito accusandolo di essersi comportato male con lei, lasciandola sola la domenica e costringendola a lasciare Napoli senza averlo neanche salutato.

Tina e Gianni si sono schierati in difesa di Marika, ma quando è stata la volta di Armando la versione di quanto accaduto si è ribaltata. Lui ha raccontato di averla addirittura riaccompagnata all'albergo per evitarle di prendere un taxi e di essere rimasto con lei per un po' a parlare, ma anche per chiarire che tra loro era finita. A quel punto Marika è sbottata e nello studio di Uomini e donne sono volate parole grosse: " Sei un falso e un finto! Come fai ad addormentarti la sera, con tutte queste cazzate che dici da quattro anni ".