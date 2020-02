Verissimo, Samantha De Grenet in lacrime: "La mia lotta contro il tumore al seno"

Ospite a Verissimo, Samantha de Grenet ha raccontato per la prima volta il dramma che l'ha colpita e che ha cambiato la sua vita irreversibilmente. Oggi la showgirl, a suo agio nel salotto di Silvia Toffanin, della quale è amica, ha parlato senza inibizioni e tabù della malattia di cui è stata vittima e del periodo terribile che l'ha segnata fisicamente e psicologicamente. Ma, oggi, fortunatamente ne è uscita: Samantha De Grenet ha dovuto combattere contro un brutto male, una dura battaglia contro il tumore al seno. Trattenendo a stento le lacrime e la costernazione, l'ex modella ha parlato ineditamente in televisione di tutti i dettagli dell'evoluzione della sua malattia, dal momento della scoperta del male, sino all’operazione a cui si è sottoposta nell’estate del 2018, e di tutta la fase dolorosa post intervento per riuscire a metabolizzare il trauma e convivere con questo ricordo senza turbare i suoi cari vicini.

La puntata del 22 febbraio di Verissimo è andata in onda all'insegna delle forti emozioni: ascoltando il racconto straziante della De Grenet, a cominciare da Silvia Toffanin, che impietrita dal racconto della sua amica non ha potuto trattenere la commozione e lo strazio, tutti hanno condiviso il dolore profondo dell'ospite in studio. Il pubblico ha manifestato empaticamente alla showgirl il loro supporto attraverso un silenzio rispettoso e una partecipazione emotva intensa. Samantha De Grenet nel corso della sua intervista a Verissimo, intimamente commossa e provata, ha tenuto a ribadire che lei è una persona attenta alla sua salute e che non ha mai trascurato di fare i dovuti controlli medici. Ma evidentemente non è bastato a preservarla dal tumore che l'ha colpita di recente. La bruna soubrette ha confidato a cuore aperto, passaggio per passaggio, le tappe che hanno solcato la sua anima e piegato il suo fisico, soltanto perché ad intervistarla c'era Silvia Toffanin, l'unica a cui ha parlato degli aspetti più intimi della sua brutta esperienza.

Samantha De Grenet parla della sua malattia a Verissimo

Per Samantha De Grenet gli ultimi tre anni hanno rappresentato una prova difficilissima da superare. La conduttrice televisiva ha infatti dovuto fare i conti con l'insorgere di un tumore e subito dopo sottoporsi a un intervento delicato al seno, una sfida insormontabile per una donna. A Verissimo, nel quartier generale di Silvia Toffanin, la De Grenet ha finalmente avuto il coraggio di esternare al mondo le emozioni vissute in tale brutta parentesi della sua vita. Periodo buio dal quale però è riuscita a risalire e riappropriarsi di se stessa grazie alla sua forza interiore ma, soprattutto, per merito di medici competenti e della vicinanza della famiglia e degli amici. Il racconto nel tunnel della malattia parte dalla data dell’8 luglio del 2018: lei e il marito dopo tanto tempo stavano trascorrendo il primo weekend insieme in intimità, una vacanza romantica. L'incanto di quei giorni è stato spezzato da una drammatica notizia, la scoperta dell'esistenza di un nodulo proprio sul seno. In quell'istante il mondo le è crollato addosso, la vita si è rabbuiata come al calar di un sipario finale: " Io ero a farmi un weekend con mio marito e i miei amici. Giornata bella, eravamo in barca, io ero sdraiata a prendere il sole. In quel momento sento qualcosa sul mio seno che non andava, perché era qualcosa di insolito. Io ho sempre fatto prevenzione e sono qui oggi anche per dire che è importante fare prevenzione. Ero con la mia amica Natasha e le ho detto di toccare il seno, avevo come un nocciolo ".

La De Grenet assorta nel suo racconto triste ha confidato: " Decido subito di andare a fare una visita, una mammografia. Prendo il mio motorino e vado, senza pensare minimamente che sarebbe potuto esserci qualcosa che non va. Alla mammografia vedo che la mia dottoressa era abbastanza silenziosa. Mi trasferiscono in un’altra stanza, mi fanno l’ecografia e senza troppi giri di parole la dottoressa mi ha detto: 'Samantha, tu hai un tumore e ti devi operare subito '". " In quel momento ho preso un cazzottone fortissimo in faccia. Esco dallo studio, mi metto sul motorino e comincio a piangere come una disperata perché il mio pensiero era mio figlio. Chiamo poi mio marito e gli dico di venire subito a casa che gli dovevo parlare. È stata una botta anche per lui, poi il problema era dirlo anche agli amici più stretti. E poi mio figlio: l’ho tenuto all’oscuro finchè ho potuto, così come i miei genitori ", ha confessato con sofferenza la conduttrice 49enne, ripercorrendo a ritroso le fasi buie di quel momento tragico. Un vero choc, un pugno nello stomaco per Samantha De Grenet che ha dovuto far fronte da sola e lottare contro il male oscuro del tumore, pur circondata dall'affetto delle persone a lei più care.