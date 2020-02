Samantha De Grenet: "Ho sconfitto un tumore al seno, ora sto bene"

Intervistata dal settimanale Chi, Samantha De Grenet ha parlato per la prima volta della sua battaglia contro un tumore al seno, che ha dovuto combattere circa un anno e mezzo fa: "Ora sto bene, ringrazio la vita".

Già qualche settimana fa, ospite di Vieni da me, la showgirl aveva accennato ad un problema di salute, poi superato, senza però fornire ulteriori dettagli. Adesso, dalle pagine del magazine diretto da Alfonso Signorini, Samantha De Grenet racconta tutti i particolari della sua lotta - sia fisica che emotiva - contro il cancro.

Tutto inizia l'8 luglio 2018: "Ero in barca con mio marito. Sentivo un bozzo strano, grosso, duro, sul seno destro". Inizialmente la donna non teme il peggio: "Ero convinta che si trattasse di una ghiandola infiammata". Ma la diagnosi - arrivata il 20 luglio - racconta, purtroppo, un'altra verità: un tumore di due centimetri, da operare immediatamente.

All'uscita dalla clinica, Samantha De Grenet è sconvolta - tanto da dimenticare di pagare la visita - e non riesce a trattenere le lacrime: "Non ero io. Ero mio figlio. Mio figlio era entrato dentro di me e io piangevo come se fossi lui. È difficile da spiegare, un dolore del genere. Un pugno in piena faccia".

Samantha decide di confidarsi subito col marito ma di nascondere tutto al figlio, per non fargli vivere quel drammatico momento. Solo in un secondo momento la donna decide di rivelare il suo problema anche ai suoi genitori: "Quando l’ho fatto, mio padre si è paralizzato. Mia madre mi guardava con gli occhi che si erano fatti piccoli piccoli. Mi ha fatto mille domande. Mio padre, invece, è rimasto muto".

Il 23 luglio 2018 è il giorno dell'operazione; l'intervento dura sei ore ma al suo risveglio la De Grenet riceve una notizia piuttosto rincuorante, il tumore era stato asportato tutto: "Queste sono le parole che ricordo. L’oncologo che mi dice: 'Lei è stata fortunata, non dovrà fare la chemioterapia. Facciamo solo radioterapia'".

Pochi giorni dopo, il figlio Brando torna a casa dalle vacanze e mamma Samantha prova a raccontare quanto accaduto, ma cercando di minimizzare e di edulcorare la situazione. Il ragazzo, però. capisce che c’è qualcosa che non va e chiede: “Mamma, ma hai un tumore?”.

"Lì sono crollata e ho raccontato la verità. Sono scoppiata in lacrime. Poi ho recuperato le forze e, piano piano, ho spiegato a Brando che era andato tutto bene. Quando è uscito dalla stanza, però, sono esplosa", ha spiegato commossa la donna. Adesso Samantha De Grenet ha deciso di parlare per sostenere l’importanza della prevenzione: "Sto bene e ringrazio la vita".

