Veronica Burchielli va a convivere. Ma non ha l'approvazione dei suoi

Dopo essere diventata protagonista del trono classico di Uomini e donne, la coppia formata da Veronica Burchielli e Alessandro Zarino è tornata al centro del gossip. La giovane aveva riservato un 'no' al modello campano - in occasione della scelta comunicata a sorpresa da quest'ultimo nello studio del format -per poi cambiare idea, una volta vestiti i panni di nuova tronista. E, ora, fa parlare di sé, per aver accolto un'importante proposta di Zarino, ovvero quella di andare a convivere insieme a Milano. L'idea di avviare una convivenza con la Burchielli nel Milanese è stata maturata dal modello campano, alla luce della sua familiarità acquisita con il capoluogo lombardo, che lo vede impegnato nel campo della moda.

E, a rivelarlo, è stata la stessa ex tronista ligure in una lettera scritta di suo pugno, indirizzata al suo amato e consegnata a Di più magazine. “Anche io, come te, sono stanca di fare tanti chilometri per vederci -si legge tra le righe della missiva scritta a Zarino-. Mi fa tanto piacere la tua proposta di andare a convivere, sono soltanto un po’ titubante perché penso a tutte le difficoltà che comporta iniziare una vita di coppia nella stessa casa. Ma il cuore mi dice che è la cosa giusta da fare e voglio fidarmi di te. So che insieme daremo una svolta al nostro rapporto”.

Veronica Burchielli e l'inscindibile legame con il mare

Nel testo della sua romantica lettera, visibile nel nuovo numero di Di più disponibile in edicola da oggi, Veronica Burchielli non nasconde, tuttavia, che la proposta di convivenza ricevuta dal fidanzato abbia scatenato un certo disappunto dei familiari. “I miei familiari sono un po’ preoccupati del fatto che io possa andare a vivere con te -ha fatto sapere pubblicamente al compagno-. Non perché non si fidano, ma perché hanno paura che la nostra vita possa essere travolta da troppe responsabilità. Farò capire alla mia famiglia che non ha niente da temere”.

Ma l'influencer ligure ha, ormai, preso la sua decisione, seppur temendo di non poter più andare spesso al mare. “Il mare è un elemento importante della mia vita -conclude nella missiva destinata a Zarino-, promettimi di portarmi al mare ogni tanto. Non perdiamo i legami con le nostre radici”. Chissà, quindi, che i due giovani non decidano di concretizzare la loro scelta in questi giorni.