Vieni da me, Morgan fa pace con la madre e lei finisce in lacrime

Nella giornata di questo martedì 11 febbraio, è stata trasmessa la nuova diretta di Vieni da me, format condotto da Caterina Balivo su Rai 1. E il nuovo appuntamento tv in questione ha visto intervenire in qualità di ospite, Luciana Colnaghi, ovvero la mamma di Morgan. La donna è apparsa visibilmente commossa, in un collegamento tenutosi in diretta con la nota trasmissione. Dove ha concesso un'intervista esclusiva, in cui ha rivelato alcuni dettagli sul suo rapporto turbolento maturato con il famoso figlio. Nel suo intervento televisivo, ha fatto sapere, in particolare, che non riesce più a vedere né contattare suo figlio, se non attraverso dei messaggi sporadici. Stando alla testimonianza riportata dall'ospite alla Balivo, Luciana e Morgan non hanno più avuto rapporti sin dalla data (il 25 giugno 2019, ndr) in cui era avvenuto lo sfratto del cantante dalla casa di Monza. “Questa rottura mi fa male. Non è vero che è stato lasciato solo, è lui che si è isolato. Da quando c’è stato lo sfratto non ci sentiamo più se non per dei messaggi", ha fatto, infatti, sapere l'intervistata.

E, in occasione del suo collegamento con Vieni da me, la mamma di Morgan ha commentato anche la squalifica di quest'ultimo da Sanremo 2020. Sul cui palco l'artista aveva esibito -in occasione della semifinale del Festival- una canzone dal testo diverso (o meglio dal testo contenente degli insulti destinati a Bugo, ndr), rispetto a quello della canzone Sincero, proposta originariamente insieme a Bugo per l'evento sanremese. Un gesto di ribellione, quello che l'artista originario di Milano e classe 1972 aveva compiuto al Teatro Ariston con l'intento di punire il suo compagno d'avventura, ritenendo che quest'ultimo non avesse rispettato quanto stabilito nella partitura convenuta dal duo in vista della serata delle cover. "Dopo estenuanti difficoltà -aveva riportato a Live: non è la d'Urso, Morgan, a margine della squalifica dal Festival e sulla cover del brano Canzone per te di Endrigo preparata con Bugo -, siamo riusciti a mettere in piedi l’arrangiamento della canzone di Sergio Endrigo (per la serata delle cover,). Ma la sera Bugo non ha rispettato niente, si è portato avanti sul palco e ha cantato tutto lui. Chi la fa, l'aspetti".

E, in merito alla vendetta consumatasi sul palco della kermesse ligure, la mamma di Morgan non si è risparmiata: "Non doveva fare questo, Morgan doveva discutere con Bugo in un’altra sede. Gli ho scritto che ha sbagliato e che deve chiedere scusa, ma non mi ha risposto. Sono però d’accordo che Bugo abbia rovinato la cover di Endrigo".