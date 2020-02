Wanda Nara: "Che Dio benedica i medici in campo contro il coronavirus"

" Voglio ringraziare tutti i medici. Ho soprattutto ammirazione e rispetto per tutti quelli che ogni giorno mettono a rischio la propria vita per noi. Che Dio vi benedica ". Questo il messaggio di Wanda Nara su Instagram dedicato a tutti gli operatori sanitari che in questi giorni stanno lavorando senza sosta per soccorrere gli italiani che temono di essere stati contagiati e per curare chi ha già contratto il Coronavirus. E sono in migliaia, tutti in prima linea, animati dal coraggio, contro un nemico sconosciuto e sfuggente, ancora in via di definizione. E tutti esposti al rischio contagio, nonostante tutte le precauzioni messe in atto come da protocollo.

Al ringraziamento di Wanda Nara ha fatto subito eco quello di Rita Rusic che ha postato come commento un emoji a forma di cuore, come il cuore grande dei medici e di tutto il personale sanitario che nelle regioni del Nord Italia stanno facendo di tutto per contenere la diffusione del virus, cercando di salvare chi si trova in terapia intensiva dopo aver sviluppato la polmonite tipica del Convid19.

Molti i commenti di ringraziamento per l'iniziativa della moglie di Icardi che ha postato le regole base per cercare di evitare il contagio che poi sono quelle ufficiali diffuse dal Ministero della Salute. " Grazie Wanda ...finalmente qualcuno che si ricorda di noi medici ", scrive un follower, ricordando che se i cittadini sono spaventati, anche chi combatte in corsia lo è, ma non può lasciarsi prendere dal panico. E proprio per la loro indefessa opera 24/7 con turni massacranti sono in tanti quelli che, leggendo le parole di Wanda Nara, ne condividono il pensiero. " Sono un infermiere e sono terrorizzato...grazie per aver ricordato alla gente di quelli come me che hanno famiglia e rischiano tutto ogni giorno ".

Qualcuno però vuole andare oltre la paura e si sente anche ottimista perché la comunità scientifica italiana è " una delle nostre grandi eccellenze nel mondo. Non per nulla siamo stati tra i primi al mondo a isolare il virus " e ancora: " Hai perfettamente ragione Wanda! Chapeau a tutto il personale medico, ne usciremo vincitori, abbiamo ottimi medici ". Ma finché non ci sarà un vaccino la paura persisterà sempre.

" Oggi rientro al lavoro all’ospedale - scrive una signora che non specifica il suo ruolo - e d ho tanta tanta paura, anche se ora mai sono 20 anni che è la mia seconda casa ”. E purtroppo c’è chi al decalogo del Ministero della Salute, postato da Wanda Nara con le 10 regole base da seguire, ne aggiunge una, secondo lui quella fondamentale: "R egola n.11 Rimanere lontani dall’Italia. Siamo terzi per numero di contagi...roba da matti! ".

Ma in generale l’invito per tutti è di restare uniti, dal Nord al Sud, soprattutto perché " per il mondo adesso siamo diventati noi, insieme ai cinesi, gli untori del virus. Parlano già di chiudere tutte le frontiere con l’Italia per isolarci...e proprio per questo dobbiamo essere più uniti che mai. Ne verremo fuori, coraggio! ". Un appello che sono in centinaia a sottoscrivere, appellandosi al " senso di responsabilità di ogni cittadino italiano, a cominciare da quello di chi ci governa ".

