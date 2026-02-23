Lo spirito urban-chic d'acciaio sviluppato sul piano geometrico

La linea Multifort, lanciata nel 1934, è tra le più iconiche di Mido, riferimento in termini di robustezza, materiali d'avanguardia, leggibilità e qualità del meccanismo. Nella sua manifestazione più aggressiva, ossia il Two Crowns (corona aggiuntiva al 2 per la regolazione del rehaut interno rotante con funzione di timer), presentato nel 2013, riprendendo lo schema proposto nell'All Dial Diver del 2002, la Casa ha voluto indicare una strada tecnico-estetica moderna, ripresa oggi nel Multifort 8 One Crown in acciaio, con un habillage dinamico e un'impostazione più fluida. Rimangono, infatti, la dimensione di 40 mm, la corona ottagonale ed il fondello, integrato da vetro zaffiro, chiusi a vite, per un'impermeabilità fino a 10 atmosfere, mentre lo spessore incrementa leggermente a 9,9 mm: un impatto alleggerito da un'importante apertura di quadrante, incorniciato da un rehaut fisso con la scala della minuteria, assai ridotto in larghezza rispetto al Two Crowns. Ad abbracciare entrambi, per esaltare luce e riflessi nella tridimensionalità, ecco la lunetta ottagonale sfaccettata lucida, incastonata in un perimetro circolare. La geometricità, che connota il modello, prosegue sul decoro orizzontale del quadrante blu brillante, protetto da vetro zaffiro antiriflesso, percorso da indici trapezoidali allungati e definiti, come per le sfere a bastone, da inserti in SuperLuminova; completa l'insieme l'indicazione a finestrella della data al 3. Il concetto di Tecnometria, sul quale Mido costruisce la sua esclusività, centrato sulla combinazione tra tecnologia moderna e precisione meccanica, trova la sua quadratura in virtù di un movimento automatico, calibro Mido 80 (base ETA C07.611), da 4,86 mm di altezza, operativo a 21.

600 alternanze/ora, dotato della spirale in Nivachron per una superiore resistenza agli urti ed al magnetismo e di una riserva di carica di 80 ore; e, dato che anche l'occhio vuole la sua parte, si può apprezzare la finitura del rotore a Côtes de Genève. Il Multifort 8 One Crown è disponibile con bracciale integrato o cinturino in caucciù nero.