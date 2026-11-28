Parlano di accoglienza. Ma è solo sottomissione. Parlano di integrazione. Ma è solo autolesionismo. Arrivano addirittura a nascondere la statua di un santo, in nome di un buonismo ideologico. Lo fanno per non turbare un liceo islamico che ha affittato l’edificio e che considera quella statua incompatibile con la propria identità. Il Comune di Amsterdam, che probabilmente un’identità non ce l’ha più da tempo, non solo asseconda la richiesta ma contribuisce a trovare il modo per farla sparire. Prima pensano di nasconderla in un magazzino, poi optano per l’opzione più semplice: ci piazzano un armadio davanti. Lì rimane per cinque anni finché non se ne occupa il Dipartimento dei Beni culturali. Alla fine, ironia della sorte, è la burocrazia a salvare Sant’Uberto. Ma non è una vittoria. Perché, avanti di questo passo, è solo questione di tempo.