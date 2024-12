La domenica in gol dei fratelli Esposito

Ascolta ora 00:00 00:00

Piccoli non sono, ma al mondo del calcio intonano che no, mai nessun ci dividerà. Salvatore, Sebastiano e Francesco Pio Esposito, uno per tutti e tutti per un nuovo record con il pallone tra i piedi, in gol pochi minuti uno dall'altro sui campi di Serie A e B. Una domenica in cui mamma Flavia il cero lo avrà acceso nella cattedrale di Santa Maria Assunta e San Catello, nella loro Castellammare di Stabia. Proprio nel giorno dell'Immacolata, proprio nel giorno in cui i suoi tre scarrafoni si sono ripresi, tutti insieme, i titoli sui giornali. Era già successo lo scorso settembre, sebbene in modalità differita: Sebastiano in gol venerdì 20 in Cagliari-Empoli, Francesco Pio e Salvatore in Spezia-Carrarese. Stesso turno, solo che ha da passa' a nuttata e quella dopo ancora prima che si possa completare il fine settimana perfetto di casa Esposito.

Stavolta il trio ha fatto meglio, aggiungendo il fattore contemporaneità: bis in tre minuti di Sebastiano (nella foto) in Verona-Empoli. Francesco Pio, di proprietà Inter proprio come Seba, ha invece inaugurato il tabellino di Spezia-Cittadella in cadetteria, stessa partita della doppietta di Salvatore per il 5-0 finale. Il classe 2000, il più grande dei tre, in stagione conta già 5 gol e 7 assist. Francesco, classe 2005 e l'ultimo della nidiata, di esultanze stagionali ne ha già messe insieme 8. Proprio lui un posto accanto ai big se l'era già guadagnato al Gran Galà del calcio dell'Aic: miglior giovane della scorsa stagione in cadetteria. «È il primo premio individuale», erano state le sue parole. Lui che sotto i riflettori ci finisce ancora con i fratelli.

In una domenica che cancella le macchie con cui il destino sembrava voler sporcare la loro favola: il riferimento è all'11 giugno di un anno fa, quando Salvatore perse lo spareggio salvezza di A del suo Spezia, mentre Sebastiano cedeva la finale playoff con il Bari per il gol del cagliaritano Pavoletti, condividendo l'amara sorte con Francesco, sconfitto nella finale iridata under 20 contro l'Uruguay. Tutti insieme, come sempre.