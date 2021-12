Morto Sinistra, l'ex campione di kickboxing No Vax

Il mondo del kickboxing piange la morte, per Covid, di Frederic Sinistra, atleta conosciuto come "l'uomo più forte del Belgio" o "The undertaker". Il 41enne di Liegi, negazionista convinto della pandemia, è morto dopo aver passato mesi difficili documentati anche dai suoi canali social. Il lottatore si è ammalato tra fine novembre e i primi giorni di dicembre e con il Covid ed è venuto a mancare in circa un mese. Il contagio ad un virus in cui lui non ha mai creduto che l'ha costretto al ricovero immediato in ospedale in condizioni estremamente difficili da affrontare.

Inizialmente Frederic aveva anche rifiutato le cure mediche ma il suo allenatore Osman Yigin l'aveva messo alle strette: "Gli ho detto che non lo avrei allenato di nuovo se non fosse andato in ospedale". Subito dopo queste parole il ricovero e la scelta di documentare direttamente dal suo letto d'ospedale, intubato, ciò che stava avvenendo al suo corpo: "La PCR che mostra un'infiammazione ai polmoni è 165, e la norma è tra 0 e 5. Un guerriero non abdica mai!!!!!! Tornerò ancora più forte".

"The Undertaker" è stato poi dimesso, su sua decisione, dall'ospedale il 13 dicembre per proseguire a casa le cure domiciliari: "Grazie per il vostro sostegno. Mi sto riprendendo a casa, come dovrebbe essere. Tornerò mille volte più forte". Nei giorni scorsi, poi, l'ultimo post sui social per "tranquillizzare" i suoi fan: "A tutti coloro che mi hanno sostenuto per anni, soprattutto per quest'ultimo calvario in cui ho visto davvero la morte, grazie dal profondo del mio cuore". Purtroppo Frederic non ce l'ha fatta ed è deceduto alla giovane età di 41 anni proprio per colpa di quel coronavirus a cui lui, almeno inizialmente, non aveva mai creduto.