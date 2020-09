Alaphilippe, borraccia fatale. Maglia gialla ad Adam Yates

Fa tutto lui, fa tutto bene, con semplicità e senza andare mai in affanno. È forse il fenomeno del momento, l'uomo in più di Primoz Roglic, che con lui fa mezza squadra. Parliamo di Wout Van Aert, quello che vince Strade Bianche, Sanremo e tappe al Tour, e quando non è impegnato a pensare per sé pensa agli altri, come l'altro giorno, che verso la cima di Orcières-Merlette si è messo in testa a mulinare lunghi rapporti come se nulla fosse, costringendo tutti a pedalare a tutta in fila indiana. Molti a chiedersi: ma nessuno scatta? Provateci voi a scattare quando tira Van Aert.

E meno male che un anno fa, proprio al Tour, ha rischiato di rimetterci una gamba e finirla lì con il ciclismo. Operato più volte, è tornato più forte e determinato di prima. Ieri nel toboga di Privas, ha bruciato allo sprint l'olandese Cees Bol, con l'irlandese Sam Bennett terzo. Nizzolo 11°.

Tutte racchiuse nel finale le emozioni di una tappa che non ha visto nemmeno un tentativo di fuga e le uniche difficoltà sono venute dal vento nel finale. A 7 chilometri dalla conclusione la Ineos Granadiers di Bernal, sfruttando il vento, ha costretto Mollema ad un faticoso inseguimento. In ogni caso è la Sunweb a dettare i tempi della volata per lanciare Bol che prende la testa ma viene passato a doppia velocità da un Van Aert superlativo.

La notizia del giorno arriva però nel dopocorsa: Julian Alaphilippe è stato multato di venti secondi per rifornimento non consentito e quindi ha perso la maglia gialla. Ad indossare il simbolo del primato è stato così il britannico Yates. Oggi sesta tappa, Le Teil-Mont Aigoual di 191 km, con l'inedito Col de la Lusette (11,7 km, pendenza media 7,3%).PAS

Arrivo 5ª tappa Gap-Privas: 1) Van Aert (Ola, Jumbo-Visma) in 4h21'22'', 2) Bol (Ola) st, 3) Bennett (Irl) st, 4) Sagan st, 5) Stuyven (Bel) st.

Classifica: 1) Yates (Gbr) in 22h28'30'', 2) Roglic (Slo) a 3'', 3) Pogacar (Slo) a 7'', 4) Martin (Fra) a 9'', 5) Bernal (Col) a 13'', 6) Dumoulin (Ola) a 13'', 16) Alaphilippe (Fra) a 16'' 22) Caruso a 41'', 23) Formolo a 1'10'', 27) Pozzovivo a 2'42'', 30) Aru a 3'37''.