Scatta l'allarme per i Mondiali: perché con la Svizzera rischiamo

Italia-Svizzera di venerdì sera allo stadio Olimpico sarà una gara da dentro o fuori: una vittoria della nostra Nazionale equivale al quasi certo passaggio del turno da primi in classifica, una mancata vittoria porterebbe a scenari complicati che non ci auguriamo possano accadere. Il problema principale per Roberto Mancini, però, non sono soltanto gli elvetici ma i numerosi infortuni e possibili assenze a cui dovrà far fronte.

I problemi in difesa

Cominciamo a fare la conta partendo dal reparto difensivo: i nostri pilastri, ovvero Bonucci e Chiellini, non sono scesi in campo nell'ultima gara di campionato vinta dalla Juventus contro la Fiorentina: problemi al flessore per il vicecapitano azzurro mentre Chiellini ha accusato un problema agli adduttori nel riscaldamento pre-partita di sabato scorso. I due parteciperanno comunque al raduno di Coverciano previsto per oggi ma non c'è molto ottimismo circa le loro possibilità di prendere parte alla gara con la Svizzera e nemmeno contro la trasferta in Irlanda del Nord di lunedì 15 novembre. Affaticamento muscolare, invece, per l'interista Alessandro Bastoni sostitutio nel finale del derby di Milano a causa di un affaticamento muscolare.

Chi manca a centrocampo

Il derby di poche ore fa tra Milan e Inter ha fatto anche un'altra vittima illustre: si tratta di Nicolò Barella, sostituito nel secondo tempo anche lui a causa di un affaticamento muscolare. Il centrocampista azzurro proverà a smaltire il fastidio ed essere in campo venerdì ma per adesso la prognosi rimane riservata. Oltre a questa, l'assenza più pesante è rappresentata da Marco Verratti, infortunatosi all'anca durante una gara con il suo Psg che lo terrà lontano dai campi di gioco per almeno un mese. Nonostante il rientro dopo un mese nei minuti finali della sfida di campionato tra Cagliari e Atalanta, uno degli eroi degli Europei Roberto Pessina non ha i minuti sulle gambe e non è nemmeno stato convocato da Mancini per la doppia sfida azzurra.

Attacco che fa ben sperare

Immobile, Berardi, Chiesa, Insigne, Bernardeschi, Raspadori e Belotti sono abili e arruolati ma pesa l'assenza di Kean, escluso dalla gara della Juve contro la viola a causa di un affaticamento muscolare. Con l'attaccante bianconero, salgono quindi a 7 gli assenti eccellenti per la partita contro la Svizzera. Come ipotizzato da Repubblica, la difesa centrale potrebbe essere rappresentata da Acerbi e Gianluca Mancini mentre il centrocampo vedrebbe titolari Pellegrini (o Cristante), Jorginho e Locatelli.

Oltre agli infortuni fisici, però, c'è da recuperare anche un po' di morale per molti azzurri della nostra Nazionale: Gigio Donnarumma sta vivendo un inizio di stagione tormentata a causa del continuo ballottaggio con Navas; i romanisti Mancini, Pellegrini e Zaniolo non hanno certo il morale a mille dopo la doppia sconfitta consecutiva in campionato contro Milan e Venezia. Al nostro ct il non facile compito di recuperarli in fretta per farli essere al top per la sfida di venerdì contro gli elvetici.