Allegri aggiorna i conti scudetto e ritrova Leao-Pulisic

Il Milan torna a San Siro che di recente non gli porta un gran bene (3 pareggi nelle ultime 5), ritrova Rabiot diffidato che è sempre un aiuto e finalmente può disporre della coppia d'attacco Leao-Pulisic che non giocano insieme da una vita. "Leao ha fatto 8 gol e 2 assist, è più concreto rispetto a prima, non ruba l'occhio ma si fa sentire" spiega Allegri che nel frattempo presenta altri calcoli per smontare la favola della possibilità di agguantare l'Inter. "Ci sono 13 partite, tra queste noi avremo 4 scontri diretti (Inter, Juve, Atalanta e Napoli): è impensabile che si possano fare 39 punti. Quindi l'unica possibilità è che il Milan faccia filotto di vittorie e l'Inter, che può arrivare a quota 90 punti, un filotto di pareggi" sentenzia prima di riaprire il caso Fabegras. Perché il tecnico del Como, ieri a Torino, ha riparlato dell'episodio di San Siro ("ho messo le mani addosso a Saelemaekers e chiesto scusa, accetterei la prova tv") e aggiunto: "Non vorrei che si usasse l'episodio per spiegare il pareggio: non c'entra niente". Allegri da Milanello invece ha invocato per il futuro l'uso del Var anche in casi come quello. Fine del duello rusticano e alla prossima.

Nemmeno sugli arbitri Allegri interviene: "Alla politica pensa la società". Più raffinata invece la risposta a proposito della sua espulsione: "Io non sono un robot ma alla mia panchina dico sempre che non devono muoversi e devono portare rispetto per gli arbitri. Mi dispiace non essere in campo". Alla fine, per fortuna, c'è anche un po' di calcio. Per esempio, l'algido Max, a proposito di Luka Modric dice: "Confesso che quando lo vedo e parlo di lui mi emozioni". Così come le notizie che arrivano dal resto della truppa: e cioè il lento recupero di Pavlovic dopo il colpo infertogli al perone da un comasco ("temevano fosse frattura"), unito a quello di Loftus Cheek rimasto fuori col Como per via del virus gastro-intestinale.

Col Parma il rebus è la scelta del difensore di centro-sinistra al posto di Pavlovic: Bartesaghi sembra quello prescelto così da rilanciare Estupinan, all'andata fu l'autore di una distrazione a fine primo tempo che provocò il gol dell'1 a 2 per il Parma.