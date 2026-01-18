Non c'è più rispetto

Quando è troppo, il troppo stroppia. Lo ricorda un antico proverbio di casa nostra e lo ripete, senza un filo di rancore, Max Allegri a poche ore dal dibattito condito dal veleno dei suoi critici personali dopo il successo di Como. Accusano lui e il suo Milan, rimasto al secondo posto nella scia dell'Inter nel frattempo salita a 6 punti di distanza, essere solo e soltanto fortunati. Zero talento, zero meriti, zero qualità dei singoli e dello staff tecnico: solo fattore C.

"La fortuna - parte il tecnico livornese - è una componente della vita, più ce l'andiamo a cercare e meglio è. Credo che sia una mancanza di rispetto per tutti quelli che lavorano a Milanello e con cui stiamo facendo discreti risultati". Attenti all'uso dell'aggettivo: discreti. E ancora: "Per centrare l'obiettivo finale, occorrono ancora tanta fatica e l'umiltà per lavorare sui propri limiti".

Anche qui da sottolineare il sostantivo limiti. "Sul rigorista sono stato fortunato" ammette. Piccolo sfogo finale per ricordare la costruzione dell'attuale rosa e il paragone, improbabile, con Napoli e Inter. "Noi abbiamo rinnovato il 55% dei calciatori della passata stagione rispetto a Napoli e Inter che lavorano da tempo sullo stesso impianto, abbiamo introdotto una miscela tra giovani ed esperti per centrare l'obiettivo del quarto posto" chiude prima di promettere, per l'immediato futuro, un posto al sole riservato ai baby provenienti dal vivaio come "Camarda, Bartesaghi, Torriani e Comotto".

Infine, inevitabile, la citazione per il rendimento di Maignan (vicino il rinnovo contrattuale), riconquistato alla causa milanista - contro ogni previsione dell'estate scorsa e del freddo glaciale provocato dalla condotta sciagurata della precedente trattativa - dall'avvento di Allegri e del suo preparatore. "Per lui - dice Max - quelle parate sono la normalità: vuol dire che il suo è un livello molto alto".

Fine dell'intervento e inizio delle news sul conto dello spogliatoio: contro il Lecce riposa Modric (Ricci al suo posto), ritorna Pulisic risparmiato a Como, recupera Pavlovic dopo la botta in testa di Firenze, da valutare Leao più Fullkrug.