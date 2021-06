''Ancelotti ha rifiutato l'Inter...'': cosa è successo

Carlo Ancelotti ha rifiutato l'Inter prima di approdare al Real Madrid. La clamorosa indiscrezione arriva dal quotidiano spagnolo As, secondo cui il club nerazzurro avrebbe cercato il tecnico emiliano, subito dopo aver chiuso il rapporto con Antonio Conte.

Da piccolo tifava Inter, amava Sandro Mazzola, ma non potrebbe mai allenarla. L'ha ripetuto spesso Ancelotti nelle interviste nel corso della sua straordinaria carriera da allenatore. E anche ora Re Carlo ha mantenuto la parola, tenendo fede alla sua vecchia storia milanista. Arriva dalla Spagna infatti la clamorosa indiscrezione secondo cui il tecnico di Reggiolo avrebbe rifiutato la corte dei nerazzurri prima di accettare la proposta di Florentino Perez e ritornare al Real Madrid. Il quotidiano spagnolo As, da sempre molto vicino alle vicende delle Merengues, ha commentato il valzer degli allenatori che ha coinvolto i grandi club europei oltre che le squadre italiane, regalando questa succosa rivelazione.

L'Inter aveva tentato con un'offerta l'ex allenatore dell'Everton, quando era ormai chiaro che il rapporto con Antonio Conte fosse destinato alla conclusione. Tentativo andato a vuoto dunque per i nerazzurri, che avrebbero incassato il secco no di Ancelotti. Soltanto dopo secondo il quotidiano spagnolo, Beppe Marotta ha scelto di virare su Simone Inzaghi, strappandolo alla Lazio di Claudio Lotito. A sostegno di questa indiscrezione basta riguardare le dichiarazioni rilasciate da Ancelotti nel 2016 all'epoca in cui era allenatore del Bayern Monaco. ''In futuro non potrei mai allenare squadre come Inter o Marsiglia dopo aver scritto pagine di storia con Milan e Psg" . In un'intervista a Canal + in Francia, il tecnico escludeva in maniera categorica l'ipotesi di accomodarsi sulle panchine delle rivali per eccellenza delle squadre già allenate, aggiungendo: "Ho grande rispetto per questi club e per i loro tifosi. Lo stesso vale per la Spagna, non potrei mai allenare l'Atletico dopo aver guidato il Real".

Impossibile resistere però alla chiamata di Florentino Perez, determinato a voltare pagina dopo la lettera al veleno scritta da Zidane nel giorno del suo addio. Scartati sia Allegri che Conte, il prescelto è stato proprio Carletto, tornato a Madrid a distanza di sei anni dopo quel biennio, che aveva regalato alla Casa Blanca la storica decima Coppa dei Campioni. L'impresa non era riuscita però a cancellare incomprensioni e contrasti, prima di un inevitabile e doloroso esonero. Ma ora che sembra tutto appianato si riparte proprio da lì. Re Carlo è tornato a Madrid per rivivere imprese come quella.

Segui già la nuova pagina Sport de ilGiornale.it?