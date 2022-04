"Ancora vivo ma gravissimo": il "giallo" sulla morte di Mino Raiola

La notizia della morte del noto procuratore Mino Raiola aveva creato sgomento all'interno del mondo del calcio e non solo. A distanza di poco tempo, però, è arrivata la pronta smentita da parte di José Fortes Rodriguez, braccio destro dell'italo-olandese, e dal professor Alberto Zangrillo in persona. L'agente di Zlatan Ibrahimovic, Matthijs de Ligt, Mario Balotelli, Paul Pogba, solo per citarne alcuni, è ricoverato in gravi condizioni di salute presso la clinica San Raffaele di Milano e starebbe "combattendo tra la vita e la morte".

"Ucciso due volte"

Mino Raiola non è morto e sul suo profilo Twitter è stato pubblicato un post emblematico che non lascia spazio ad alcuna interpretazione: "Stato di salute attuale per chi se lo chiede: incazzato. E' la seconda volta in 4 mesi che mi uccidono. Sembro anche in grado di resuscitare".

Current health status for the ones wondering: pissed off second time in 4 months they kill me. Seem also able to ressuscitate. — Mino Raiola (@MinoRaiola) April 28, 2022

Raiola, fortunatamente, è ancora vivo e combatte, in gravissime condizioni, tra la vita e la morte presso la clinica San Raffaele dove mesi fa era stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico definito di routine da parte del suo entoruage ma anche dell'equipe medica che l'aveva operato. Già a gennaio, il noto agente di Pogba, Ibrahimovic, Balotelli e tanti altri era stato dato per spacciato ma alla fine la notizia non si rivelò veritiera. L'italo-olandese sta combattendo come un leone e il suo tweet lo testimonia. Il mondo del calcio e non solo restano con il fiato sospeso attorno alla sorte di uno dei personaggi più influenti e controversi del calcio italiano e mondiale.