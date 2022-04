Ansia per Freddy Rincon: l'ex Napoli è in gravi condizioni dopo un incidente stradale

Freddy Rincon, ex calciatore colombiano che ha vestito la maglia del Napoli a metà degli anni novanta, è rimasto coinvolto in uno spaventoso incidente stradale all’alba di lunedì, ed è stato trasportato d'urgenza all’ospedale di Calì.

Secondo quanto riferito dai media locali la sua auto, con a bordo altre quattro persone, si è scontrata con un autobus di linea nei pressi dello stadio cittadino Pascual Guerrero. A causa dell’impatto violentissimo, sono rimaste ferite cinque persone, tra cui Freddy Rincon, che è quello che ha subito i danni peggiori. L’ex calciatore è stato ricoverato all’ospedale Imbanaco di Calì, dove è stato riscontrato un grave trauma cranico.

Intanto l'ospedale ha comunicato che sarà operato: "Dopo le valutazioni effettuate, l’equipe di specialisti preposti al paziente ha preso la decisione di eseguire un intervento chirurgico che al momento è in corso. Attualmente la sua prognosi è riservata" . Da parte sua il medico Laureano Quintero ha dichiarato: "Le sue condizioni sono molto critiche. Per decisione interdiscilplinare di tutto il nostro team, è stato portato nella nostra sala operatoria, da dove andrà all'area di terapia intensiva".

Nel frattempo le autorità stanno indagando per chiarire le cause dell’incidente e capire se era Rincon alla guida dell’auto. A queste proposito l'autista dell'autobus è stato sottoposto a test con l'etilometro ed è risultato negativo. In queste ore, sta facendo il giro del web il video del violento impatto, con la vettura che dopo aver attraversato un incrocio, viene travolta lateralmente da un autobus. In queste ore non sono mancati i messaggi di sostegno da parte delle sue ex squadre, tra i quali spicca quello del Real Madrid.

El colombiano Freddy Rincón, entre otros ex futbolista del Real Madrid y ahora entrenador, tuvo anoche este accidente de tráfico con un autobús

@radiosupercali pic.twitter.com/OAQQLMiIuW — Manu Heredia (@ManuHeredia21) April 11, 2022

La carriera

Freddy Rincon, 55 anni, è stato una bandiera della Colombia, con cui ha giocato tre Mondiali e tre Copa America. Centrocampista versatile con uno spiccato senso del gol, ha fatto parte della generazione d'oro del calcio colombiano insieme al portiere Higuita, Valderrama e Asprilla ed è ricordato per la rete messa a segno contro la Germania nei Mondiali di Italia '90 che permise alla sua Nazionale di accedere agli ottavi di finale. L’ex centrocampista, ha vestito anche la maglia del Napoli, nella stagione 1994-1995, quando alla guida degli azzurri c’era Vujadin Boskov. Con i partenopei ha realizzato 7 reti, per poi passare al Real Madrid l’anno successivo. In carriera Rincon ha giocato anche con Palmeiras, Corinthians e Santos prima del ritiro. Successivamente ha intrapreso la strada da allenatore, per poi diventare commentatore sportivo per alcuni media sudamericani.

