Aspettando Yildiz, il "nuovo Del Piero" (che però segna poco). Motta: "Lo farà presto"

Zero tiri in porta nelle ultime quattro partite. Un solo gol in stagione, contro il Psv Eindhoven in Champions League: splendido, con un destro imparabile sul secondo palo di quelli «alla Del Piero». Bilancio un po' così, quello del 19enne Kenan Yildiz, dopo dieci partite e 733' trascorsi in campo: stasera, contro lo Stoccarda, il numero 10 bianconero sarà comunque ancora titolare e ieri Thiago Motta lo ha per l'ennesima volta elogiato descrivendolo come un «ragazzo che mette le sue qualità a disposizione e beneficio della squadra. Sta giocando più da esterno che dentro il campo: fa parte di un grande gruppo e sono soddisfatto di quanto ci sta dando». Avanti, allora. Con l'etichetta di «nuovo Del Piero» che rimane in bella mostra: si tratta di avere pazienza e di aspettarlo un po', magari immaginandolo anche più centrale in modo da permettergli di essere più imprevedibile. Esterno mancino, trequartista o vice Vlahovic, insomma, Thiago Motta e la Juventus credono in Yildiz: il gol arriverà, le giocate decisive anche.

Nel frattempo, appunto, stasera allo Stadium arriva lo Stoccarda. Squadra che a Madrid, contro il Real nella partita di esordio nella manifestazione, ha perso ma senza sfigurare al punto che secondo Thiago Motta avrebbe «meritato di vincere». Non è andata così e il match è poi finito 3-1 per gli spagnoli. Meglio però che la Juventus faccia attenzione: alla squadra di Hoeness piace avere il pallone tra i piedi esattamente come alla Signora di quest'anno, così che ci si può aspettare una partita un po' diversa dalle solite. Del resto i numeri lo confermano: solo Bayern Monaco (69,9%) e Manchester City (67,6%) hanno finora avuto una media di possesso palla superiore allo Stoccarda (65%). «Anche nell'ultima di campionato, pur avendo perso contro il Bayern Monaco, hanno retto bene per un tempo ancora Thiago Motta -. Amano controllare il gioco, ma noi siamo pronti».

La Juve recupera Conceicao dopo la squalifica ma deve ancora fare a meno di Koopemeiners e Nico Gonzalez.

All'orizzonte, domenica prossima, c'è anche l'Inter da cominciare a mettere nel mirino, ma intanto vincere stasera avvicinerebbe i bianconeri a quei 16 punti che secondo le simulazioni dovrebbero garantire la qualificazione diretta agli ottavi di finale: «Una partita per volta chiude Thiago Motta -. Senza fare distinzioni tra Champions e campionato».