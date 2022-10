Atp Firenze 2022, Berrettini sfida Carballes: ecco dove vedere la partita

Matteo Berrettini è pronto a scendere in campo alle 15.40 di oggi contro lo spagnolo Roberto Carballés Baena negli ottavi di finale dell'Atp di Firenze. L'atleta italiano, che attualmente occupa la sedicesima posizione Atp, tenterà di approdare ai quarti di finale del torneo toscano contro un avversario abbastanza morbido, numero 73 della classifica mondiale che in carriera ha vinto un solo titolo, l'Atp 250 di Quito in Ecuador nel 2018.

Cos'è l'Atp Tour

L'ATP Tour, noto anche come ATP World Tour dal 2009 al 2018, è il circuito professionistico mondiale di tennis maschile organizzato dall'Association of Tennis Professionals. Ci sono diversi tornei e tutti hanno un livello Atp 250, Atp 500 e Atp 1000. Stessa cosa vale per il circuito femminile che si chiama WTA Tour e che prevede le stesse regole del circuito maschile.

Chi è Berrettini

Atleta italiano più vincente degli ultimi anni, Berrettini attualmente occupa la posizione numero 16 della classifica mondiale ed è il numero due azzurro dietro al giovanissimo Jannik Sinner, attuale numero 11. Sette i titoli vinti dal romano: 2 Atp 250 e 5 Atp 500 con le due vittorie sull'erba del Queen's nel 2021 e nel 2022 che restano le due più grande affermazioni della sua carriera. Berrettini ha anche raggiunto e perso la finale a Madrid, Atp 1000,contro Zverev ma soprattutto la finale a Wimbledon nel 2021 perdendo da Novak Djokovic.

L'avversario di Berrettini

Cerballés è un avversario tosto ma alla portata del tennista romano che alle 15.40 scende in campo per guadagnare l'accesso ai quarti di finale. Lo spagnolo non può rappresentare un ostacolo troppo grande per il nostro Berrettini che per talento, qualità ed esperienza è sicuramente il grande favorito di giornata.

Dove vedere la partita

Il match tra Berrettini e Cerballés si potrà seguire in diretta tv su SuperTennis (canale 212 di Sky e 64 del digitale terrestre) e in diretta streaming su Sky Go, Now, Supertennis.tv e Supertennix.it. OA Sport vi offrirà invece la DIRETTA LIVE scritta dell’intero incontro.