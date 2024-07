Il Belgio di Tedesco cerca di sfatare il tabù Francia

Ascolta ora 00:00 00:00

Se fosse ciclismo, visto che siamo in pieno Tour, non ci sarebbe storia, con i francesi surclassati dai belgi negli albi d'oro del Mondiale e di tutte le classiche. Costretti ad inseguire negli anni i Merckx e i De Vlaeminck, i Museeuw e i Boonen, i Van Looy e i Van Steenbergen. Ma trattandosi di un ottavo di finale dell'eurocalcio, sarà invece il Belgio ad inseguire un eterno tabù, quello che vede i Diavoli rossi sempre battuti, se non beffati, dai Bleus nei tornei che contano. Soprattutto perché i galletti hanno reso indigeste ai cugini proprio le ultime due occasioni, le prime in cui finalmente i belgi potevano mettere in campo una squadra all'altezza della situazione, o quanto meno all'altezza della Francia.

A partire dalla beffa bruciante che risale proprio al Mondiale di Russia '18, l'ultimo vinto dalla squadra di Deschamps. Perché il 10 luglio del '18 a San Pietroburgo i belgi di Roberto Martinez si presentano con in mano lo scalpo niente meno che del Brasile, surclassato nei quarti grazie a un'autorete e al gol decisivo di Kevin de Bruyne, proprio il leader che guiderà oggi i rossi in quella che sta diventando di volta in volta una missione impossibile. Come quella volta in Russia, appunto, perché il Belgio riesce a bloccare ogni iniziativa della Francia per tutto il primo tempo e a imbrigliare Griezmann e Mbappè, ma Hazard e Alderweireld sprecano le migliori occasioni. Finchè la Francia trova l'alternativa ai suoi big per scardinare la ragnatela di Martinez e va a infilare Courtois con un colpo di testa di Umtiti, la sorpresa che arriva dalle retrovie e trova il gol che vale la finale. A San Pietroburgo, insomma, esce la maggior abitudine dei francesi a lottare a questi livelli, Così come avviene tre anni dopo, nell'ultimo scontro al vertice, semifinale di Nations league a Torino dove i Bleus infliggono ai Diavoli rossi la beffa forse più atroce, ribaltandoli da 0-2 a 3-2. Il Belgio va infatti avanti con i gol di Carrasco e Lukaku, nella ripresa segnano Benzema, Mbappè e Theo Hernandez (in foto) al 90' con un siluro dal limite che gela definitivamente le speranze belghe.

È la storia recente di una sfida quasi a senso unico, che vedrà di fronte due squadre uscite un po' frenate dalla prima fase (entrambe seconde a sorpresa dietro Austria e Romania) e che all'Europeo hanno un solo precedente, 40 anni fa, con una netta vittoria della Francia di Platini per 5-0, con tre gol di Le Roi. Un'altra disfatta da riscattare, uno stimolo in più per i ragazzi di Tedesco.