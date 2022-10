Benzema riporta a casa il Pallone d'oro spoilerato

Uno dei Palloni d'Oro più scontati di sempre ma non per questo meno meritato. Karim Benzema si è aggiudicato il premio assegnato da France Football e diventa così il quinto francese nella storia a sollevare questo trofeo dopo Kopa, Platini, Papin e Zidane. Pallone d'Oro "di casa" dopo 24 anni, visto che proprio Zizou era stato l'ultimo transalpino premiato.

Era nell'aria, il trionfo di Benzema (sul podio Sadio Mané, secondo più votato, e Kevin De Bruyne), che con il Real Madrid nella passata stagione ha toccato vette di onnipotenza segnando 44 gol in 46 partite, vincendo la Liga e la Champions League. In più si è reso protagonista con la maglia della nazionale francese del successo in Nations League, piazzando tra l'altro una rete da antologia nella finale contro la Spagna.

Da questa edizione infatti il Pallone d'Oro viene assegnato non in base al rendimento nell'anno solare, ma seguendo i risultati della stagione calcistica. E in tal senso nessuno ha fatto come Benzema, che si è presentato alla cerimonia al Theatre Chatelet vestito come il suo idolo Tupac Shakur, rapper americano ucciso in un regolamento di conti nel 1996.

Talmente nell'aria, la vittoria di Benzema, che l'agenzia Efe l'ha annunciata su Twitter ben prima dell'annuncio ufficiale. Inutile cancellare il messaggio, la "frittata" era già fatta anche se nessuno dubitava del trionfo del francese, che coi suoi quasi 35 anni diventa tra l'altro uno dei più anziani ad aggiudicarsi il Pallone d'Oro. Quasi un premio alla carriera dopo tanto tempo a fare da "ombra" ad altre stelle del Real Madrid come Cristiano Ronaldo, che per la cronaca è giunto 20esimo in classifica. Un Real Madrid che si conferma re di questo trofeo, a livello di club, visto che Benzema è l'ottavo giocatore dei blancos a vincere il Pallone d'Oro.

Ben quattro, i rappresentanti del Real nei primi 10 (oltre a Benzema anche Courtois, Modric e Vinicius), con ultimo posto di questa top ten per Erling Haaland, destinato come minimo a fare meglio in futuro. Solo sesto, invece, Mbappé, apparso abbastanza rabbuiato durante la cerimonia. Il migliore degli "italiani" è stato Rafael Leao: il portoghese del Milan è arrivato 14esimo a pari merito con il centrocampista brasiliano del Liverpool, Fabinho. Appena sotto, 17esimo, lo juventino Dusan Vlahovic a braccetto con Casemiro e Luis Diaz. In classifica anche un altro milanista come Mike Maignan, 25esimo e secondo miglior portiere dietro a Thibaut Courtois.

Tra le donne successo della spagnola Alexia Putellas, premiata da un Andriy Shevchenko commosso nel parlare della guerra in Ucraina. La fantasista del Barcellona femminile è al secondo Pallone d'Oro consecutivo.