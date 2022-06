Berrettini non si ferma più: è in finale al Queen's per il secondo anno di fila

Matteo Berrettini ha battuto in semifinale l'olandese Botic Van De Zandschulp con il punteggio di 6-4 6-3 e accede per la seconda volta di fila, alla finale del Queen's, di cui è campione in carica.

L'erba di Berrettini è sempre più verde. Continua il grande momento del tennista romano, che l'operazione alla mano che l'ha tenuto fuori 84 giorni, un titolo 250 a Stoccarda al rientro e, adesso raggiunge la finale sui campi in erba dello storico ed elegante Queen's Club di Londra. Domani, in finale, l'azzurro il serbo Filip Krajinovic, numero 48 del ranking Atp, che ha battuto a sorpresa con un doppio 6-3 il croato Marin Cilic.

Soltanto due i precedenti, entrambi a favore di Berrettini, tra i quali spicca la finale del torneo di Budapest, conquistato dall'azzurro nella stagione 2019. Per Matteo sarà la decima finale della carriera in un torneo del circuito Atp. Finora ha vinto sei tornei: tre di questi sull'erba, ovvero il Queen's dello scorso anno e due volte il torneo di Stoccarda (la scorsa settimana e nel 2019). Fra le tre finali perse, infine, quella "storica" a Wimbledon dello scorso anno contro Djokovic.

La partita

Il 26enne romano, numero 10 del ranking Atp e secondo favorito del seeding, rispetta i pronostici della vigilia e supera in scioltezza l'olandese Botic Van De Zandschulp, numero 29 del mondo, con il punteggio di 6-4 6-3, maturato in un'ora e 31 minuti di match ritardato e interrotto nel finale causa pioggia.

L'inizio del match è in equilibrio con Matteo che serve bene e l'olandese che risponde colpo su colpo. Al sesto game arriva il primo scossone: Berrettini manca due palle break. Si va ai vantaggi, poi si guadagna ancora una chance di break con un bellissimo rovescio in avanzamento. L'olandese si salva col servizio e si riporta in parità. Un braccio di ferro che si prolunga all'infinito. La palla break numero 7 si palesa con un doppio fallo, ma non è ancora finita. Alla nona palla break, ancora un doppio fallo di Van De Zandschulp che cede la battuta dopo 16 minuti. Sul 4-2 Berrettini smarrisce la prima di servizio e permette all'olandese di riportarsi in pari. Il passaggio a vuoto però, è cancellato da un immediato controbreak. È un game perfetto quello di Matteo che chiude il primo set 6-4.

Nel secondo set, sul 2-1, Matteo Berrettini ha tre palle break. Ma da 0-40 Van de Zandschulp riesce a rimontare e tenere il servizio per il 2-2. Nel sesto game si riaprono gli ombrelli quando Berrettini ha due palle break. L'arbitro interrompe il gioco e si torna in campo con l'olandese che, a freddo, deve salvare la seconda palla break. Commette un errore e l'italiano si porta sul 4-2. Van de Zandschulp accusa il colpo, non riesce a reagire e e cede 6-3.

"Sono davvero contento - ha detto a caldo il tennista romano - è stato un incontro molto duro anche con l'interruzione per la pioggia. Ho avuto tante occasioni ma forse ho giocato il miglior match di questa settimana. Penso che posso fare molto bene in finale". Adesso manca soltanto l'ultimo ostacolo per conquistare di nuovo il torneo del Queen's, un bis che sarebbe davvero storico. In attesa del vero obbiettivo stagionale, il torneo di Wimbledon.

Segui già la nuova pagina Sport de ilGiornale.it?