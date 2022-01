Colpo di scena Bologna-Inter: può scattare la sconfitta a tavolino

Adesso Bologna-Inter è un caso. La partita che non si è disputata, a causa del blocco dell'Asl, potrebbe avere un epilogo a sorpresa. La squadra rossoblù, come riporta La Gazzetta dello Sport, rischia infatti di perdere 0-3 a tavolino per aver dimenticato la bozza della 'distinta di gioco' caricata nel sistema della Lega e averla, di fatto, presentata all'arbitro salvo poi non giocare. Un vizio di forma che rischia di costare il ko a tavolino alla squadra di Mihajlovic su cui dovrà pronunciarsi il Giudice Sportivo.

La ricostruzione

Secondo la ricostruzione della Rosea, la distinta del Bologna, documento che ormai da diverso tempo i club compilano on-line su un’area extranet della Lega, era stata caricata dai dirigenti felsinei la sera precedente. Una sorta di bozza, che andava rivista il giorno della partita in caso di disputa della gara.

Deve essere stato il caos che ha animato la vigilia del match, con lo stop imposto dall'Asl diventato ufficiale dopo le ore 21 di mercoledì, ha provocato la dimenticanza. La distinta non è stata mai rimossa dai dirigenti del Bologna, tanto da esser diventata ufficiale, finita nelle mani del direttore di gara e in quelle dell’Inter. A quel punto proprio l'arbitro Ayroldi ha chiesto conto al Bologna del documento. E i dirigenti rossoblu presenti allo stadio avrebbero spiegato all’arbitro come il documento caricato on line fosse da considerare solo una bozza.

A questo punto il vizio di forma sarà valutato dal Giudice Sportivo. Teoricamente “presentare” una distinta e poi non essere fisicamente allo stadio di fatto porta dritto allo 0-3 a tavolino. Da capire se il caso-distinta provocherà un immediato 0-3. I tempi non saranno in ogni caso brevi. Sul tema del blocco Asl infatti il Bologna ha 24 ore di tempo per un pre-ricorso, altri tre giorni per il ricorso vero e proprio prima della pronuncia del Giudice Sportivo.

Stando a questa tempistica, è difficile immaginare che oggi si possa arrivare già alla definizione di un risultato a tavolino. Più facile pensare che si possa prendere tempo, proprio come accaduto per Salernitana-Udinese dello scorso 22 dicembre, gara che ancora oggi è sub-judice.

Come cambierebbe la classifica

In caso di vittoria a tavolino l'Inter manterrebbe inalterato il vantaggio di 4 punti sul Milan secondo in classifica. Per i nerazzurri la vicenda avrà un riflesso anche sull’impiego di Hakan Calhanoglu nella gara di domenica contro la Lazio.

Qualora oggi dovesse arrivare lo 0-3 a tavolino, il centrocampista turco sarebbe da considerarsi a disposizione di Inzaghi, perché di fatto è come se la gara col Bologna si fosse regolarmente giocata e, dunque, la squalifica del turco fosse stata scontata. Al contrario, in caso di gara sub judice, Calhanoglu sarebbe da considerarsi fuori causa per la Lazio, in virtù dell'articolo 21 del Codice di Giustizia Sportiva.

Classifica della 20° giornata: Inter 46*, Milan 45, Napoli 40, Atalanta* 38, Juventus 35, Fiorentina Roma Lazio 32. *una partita in meno.

