Bronzo nel misto, lo slittino aggiunge un posto alla tavola dei podi

Lo slittino aggiunge un posto a tavola: festeggia anche la singolista Verena Hofer arrivata quarta nell'individuale che stavolta sale sul podio con i freschi neo campioni olimpici dei due doppi e con Dominik Fischnaller che aveva aperto col suo bronzo questa messe di medaglie della favolosa nazionale guidata da Armin Zoeggeler. L'Italia delle slitte cala così il poker a Cortina. Gli azzurri non falliscono l'appuntamento con il podio nel team relay. Nella staffetta a squadre miste, gara che ha fatto calare il sipario sul programma olimpico dello slittino, la formazione composta Hofer, Emanuel Rieder/Simon Kainzwaldner, Fischnaller e Andrea Voetter/Marion Oberhofer si è messa al collo una preziosa medaglia di bronzo.

Per la Nazionale, dopo tre quinti posti, si tratta della prima top-3 di sempre in questa specialità introdotta soltanto nell'edizione russa di Sochi 2014, ma che quest'anno ha inserito anche il doppio femminile. La corazzata azzurra ha portato a compimento un percorso senza precedenti dagli atleti di Zoeggeler, riusciti a conquistare una medaglia in ben quattro delle cinque sfide inserite in calendario: il bronzo di Fischnaller nel singolo maschile e i due leggendari ori nell'arco di sessantatré minuti di Voetter/Oberhofer nel doppio femminile e di Rieder/Kainzwaldner nel doppio maschile. Un'impresa che ha ricordato un'altra doppietta ma dei Giochi estivi, quella dei due gemelli diversi Tamberi e Jacobs vincitori di due ori nel giro di pochi minuti.

Ad ottenere il successo sul budello del nuovo Cortina Sliding Centre, che tanto ha fatto discutere ma che alla fine ha regalato grandi soddisfazioni, è stata la Germania davanti all'Austria. Un pizzico di rammarico perché gli azzurri erano in testa a metà gara, ma sono stati penalizzati da qualche piccola imperfezione nelle frazioni di Fischnaller e Voetter/Oberhofer. Dunque si sono dovuti accontentare del terzo posto. Che comunque permette alla Nazionale azzurra di pareggiare il primato nazionale di medaglie in una singola edizione di Lillehammer 1994, quando però le gare a disposizione furono due in meno. "Il bilancio è veramente molto positivo. Sono stati dei Giochi incredibili e tornare a casa con quattro medaglie è stupendo. Il bronzo di Fischnaller al primo giorno ci ha tolto un po' di pressione.

Iniziare bene era importante e il clima era subito positivo" così Zoeggeler, che ha aggiunto: "Finalmente la pista in Italia è stata costruita e il futuro è garantito. Qui siamo riusciti anche a preparare la partenza per la gara a squadre. L'impianto penso che sia un investimento sul futuro e non sono così pessimista come lo erano alcuni prima della costruzione".