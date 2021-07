"Meschino". E ora spunta il video che zittisce gli inglesi

Lo ha fatto anche Harry Kane. Dopo le critiche ricevute da Immobile con il Belgio, anche il centravanti inglese è stato colto in fallo durante la finale di Euro 2020. Ebbene sì dopo uno scontro con Chiellini, Kane prima si butta a terra poi si rialza come nulla fosse per partecipare all'azione offensiva.

Quattro giorni dopo la finalissima di Wembley, che ha visto il trionfo dell'Italia ai calci di rigori, le polemiche non sono ancora finite. La sconfitta era difficilissima da digerire per gli inglesi, si era ben capito già durante la premiazione con la scelta dei giocatori di sfilarsi la medaglia d'argento dal collo. Poi qualche ora dopo è partita la petizione sulla piattaforma online Change.org con la richiesta di ripetere l'incontro. La ragione? L'arbitraggio avrebbe favorito gli Azzurri. Secondo molti tifosi inglesi, Chiellini avrebbe dovuto essere punito con un cartellino rosso e non giallo per la trattenuta su Saka, ma soprattutto, l’azione dell'esterno dell'Arsenal avrebbe potuto portare l’Inghilterra avanti e chiudere lì la partita.

Insomma inglesi "rosiconi" e soprattutto dalla memoria corta, se pensiamo all'arbitraggio di Inghilterra-Danimarca e gli episodi piuttosto evidenti (rigore su Sterling e due palloni in campo), decisivi per l'eliminazione dei danesi. Ma non è finita qui, sui social sta rimbalzando un video che smonta in un colpo solo tutte le lamentele. Le immagini mostrano Harry Hane, dolorante a terra dopo un contrasto proprio con Chiellini. Peccato però che nel momento più propizio, Kane si alzi e prosegua l'azione. Quando Ciro Immobile, dopo esser rimasto per alcuni secondi a terra nell’area del Belgio, si è prontamente rialzato per andare ad esultare dopo la rete realizzata da Barella, è stato etichettato come meschino e patetico dai commentatori inglesi.

Poi, un tifoso scozzese ha pubblicato su Twitter il gesto fatto da Kane durante la finale con l'Italia. L’attaccante si è buttato a terra dolorante per poi rialzarsi non appena opportuno. " Che recupero prodigioso eh?" , si è chiesto ironicamente l’utente scozzese. Il capitano inglese ha subito un violento impatto, frutto di un contrasto fisico con Giorgio Chiellini. Ed è in quel momento che è rimasto a terra toccandosi la testa. Poi, però, quel pallone che sembrava esser perso è tornato tra i piedi dei suoi compagni. A quel punto Kane si rialza come se nulla fosse per tentare di partecipare all’offensiva inglese. Insomma, un qualcosa di molto simile a quanto accaduto ad Immobile. Adesso cosa hanno da dire gli inglesi?

