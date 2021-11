Cala il sipario su Valentino Rossi. Dieci cose che non sapete

Valentino Rossi avrebbe sicuramente sognato di chiudere con una vittoria la sua strepitosa carriera ma così non è stato. Il Dottore aveva conquistato la decima posizione nelle qualifiche del gp di Valencia e in gara non è riuscito a migliorarsi tagliando il traguardo in decima posizione. I numeri del 42enne di Tavullia rimarranno per sempre nella storia con 9 titoli mondiali messi in bacheca e il cruccio di non aver conquistato il decimo. 432 gare disputate in 25 anni di carriera, 115 gare vinte, 235 podi conquistate, 96 giri veloci, 65 pole position e oltre 6350 punti messi in cascina.

1996-2021 ...

Sei stato un campione, hai scritto la storia della MotoGp. Grazie @ValeYellow46 pic.twitter.com/Ek9N8r8uiv — BoxOfficialVR46 (@BoxOfficialVR46) November 14, 2021

Le dieci cose che non tutti sanno del Dottore

Valentino Rossi non è stato solo un grande centauro delle moto, è stato un'icona, un vero e proprio idolo per generazioni di giovani piloti e di tifosi che hanno sognato per anni. Il 42enne di Tavullia nonostante sia stato un libro aperto in pista, nella sua vita privata è stato spesso riservato.

1) La grande mania per l'ordine, lui abituato a sverniciare puntualmente gli avversari in pista anche nella vita privata ha ammesso di essere un perfettino.

2) Una tartaruga ninja come portafortuna acquistata quando era piccolo e che lui ha portato sempre con sé;

3) Il ritardo cronico, un suo grande compagno di viaggio (ovviamente non in pista dove ha spesso dominato i suoi avversari negli anni d'oro)

4) La sua prima volta sul motorino... a 2 anni, parola di papà Graziano.

5) L’inizio coi kart e il "magheggio” del documento per affrettare i tempi alla sola età di 4-5 anni;

6) Il primo test a Magione e le cadute a raffica (poi 25 anni sulla cresta dell'onda e 9 titoli mondiali in bacheca;

7) La prima gara vinta con il 26 a soli 15 anni: poi fu il 46 a diventare iconico di un fenomeno delle moto;

8) Il colore preferito? Ovviamente il giallo che è stato sempre un tema di lotta tra gli sponsor e Valentino

9) Il film preferito di Rossi: i “Blues Brothers” che è stato spesso fonte di ispirazione per molte sue scenette post vittoria con occhiali e cappelli neri;

10) Pranzo a base di pasta e Coca-Cola: da buon italiano Valentino e il suo spuntino a base banana e caffè: dopo le prove e le gare è stata semper tradizione per Valentino recuperare le energie con questa merenda;



Un grande grazie

Tutto il circus e il mondo dello sport devono assolutamente dire grazie ad un fuoriclasse che ha portato in giro per il mondo, con onore, i colori dell'Italia. Fuoriclasse, simpatico, intelligente, irriverente, vincente, umano, campione in pista e nella vita.