Calafiori all'Arsenal. La Juve su Todibo, Lukaku verso Napoli

La Serie A continua a perdere pezzi. Ancora una volta un talento emergente del nostro campionato vola all'estero. A salutare il nostro campionato nei prossimi giorni sarà Riccardo Calafiori, pronto a volare all'Arsenal per 50 milioni. Operazione in chiusura col Bologna, che però dovrà dirottare la metà dell'incasso al Basilea (vantava il 50% sulla vendita).

Per il centrale della Nazionale contratto fino al 2029 da 3,5 milioni a stagione più 500mila euro di bonus. Il suo posto in rossoblù potrebbe essere preso dallo svincolato Mats Hummels: tentativo in corso da parte del dt bolognese Sartori per convincere l'ex Dortmund, cercato anche dal Bayer Leverkusen. Chi invece sperava di prendere Calafiori e ha spostato ormai altrove le proprie attenzioni è la Juventus, che per puntellare la propria retroguardia guardia in Ligue1.

Dopo Thuram il rinforzo può arrivare ancora da Nizza: nel mirino bianconero c'è Jean-Clair Todibo, per il quale la Vecchia Signora lavora a un prestito oneroso con obbligo di riscatto. Operazione che può entrare nel vivo la prossima settimana, visto che la Juve ha già ottenuto il sì del giocatore per un quinquennale da 2,5 milioni a stagione. In mezzo al campo, invece, la prima scelta del dt bianconero Giuntoli rimane sempre - al netto delle smentite atalantine - Teun Koopmeiners, col quale la Juventus ha già l'accordo per un contratto fino 2029 da 4,5 milioni a stagione più bonus. Per strapparlo alla Dea servono però 60 milioni. Denari che la Vecchia Signora deve recuperare dalle cessioni. In primis quelle di Huijsen (piace in Germania) e Soulé. Quest'ultimo è destinato alla Roma per 28-30 milioni, visto che continua a rifiutare le avance del Leicester. Molto attivo il Milan che si avvicina al difensore centrale Pavlovic del Salisburgo (pronto un quinquennale da 1,8 milioni a stagione) e ha blindato il gioiellino Camarda fino al 2027 (primo contratto da professionista). L'attaccante classe 2008 si farà le ossa nel Milan Futuro in Lega Pro. A proposito di attaccanti: continuano le grandi manovre in casa Napoli. Il club di De Laurentiis ha trovato l'intesa con Lukaku per un triennale da 6,5 milioni a stagione. Pronti 25 milioni per il Chelsea, che ne chiede 35. Un affare da chiudere dopo la cessione di Osimhen al Psg. Il nigeriano ha già detto sì alla proposta quinquennale dei transalpini (ingaggio da 14 milioni all'anno): nei prossimi giorni la doppia operazione può entrare nel vivo. Infine Dumfries viaggia verso il rinnovo fino al 2028 con l'Inter, che continua la ricerca al vice Bastoni.

Le ultime idee portano a Vasquez (Genoa) e Renan (Zenit). Infine la Fiorentina è a un passo da Colpani: operazione in prestito oneroso con obbligo di riscatto. Il Monza incasserà 17-18 milioni; mentre il trequartista firmerà fino al 2029 con ingaggio da 2 milioni a stagione.