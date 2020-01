È un calciomercato senza sentimenti

Non si offenda Cartesio, ma il calciomercato non ascolta più le ragioni del cuore. La sessione invernale, che si chiude stasera, andrà in archivio per i tanti calciatori sedotti&abbandonati. Trattative in cui c'è stato zero spazio per i sentimenti. Con tante bandiere strappate e ammainate. A partire da Florenzi, l'ennesimo capitano giubilato nella Capitale. La Roma nel giro di un anno ha detto addio a Totti (da dirigente), De Rossi e ora Florenzi. Una fascia che scotta e il capitan futuro designato Lorenzo Pellegrini può iniziare a fare gli scongiuri. Da un totem all'altro: Criscito si è sentito tradito dal presidente Preziosi, che l'ha ceduto alla Fiorentina. Il difensore su Instagram non ha nascosto la delusione con una stories inequivocabile: «Che mondo di m...». Parole comprensibili, visto che un anno e mezzo fa aveva rifiutato le ricche offerte di Inter (Spalletti lo voleva a tutti i costi) e Roma pur di tornare a indossare la maglia della squadra in cui era cresciuto. Una scelta di vita, dato che al termine della carriera sarebbe scattato il triennale da dirigente. Condizionale ormai d'obbligo visto come sono andate le cose.

Criscito non è l'unico giocatore sedotto e abbandonato da Preziosi, che aveva fatto la stessa cosa nei giorni scorsi col portiere Radu, scaricato in favore del figliol prodigo Perin (Juve) nonostante il romeno fosse uno dei migliori della squadra. L'infortunio di Sepe gli ha spalancato la porta, è proprio il caso di dirlo, del Parma che l'ha prelevato in prestito. A proposito di addii controvoglia: anche Suso ha lasciato il Milan travolto dai fischi e dagli insulti social dei tifosi. Eppure lo spagnolo era legatissimo ai colori rossoneri come raccontato in una lunga lettera postata sui propri canali. Sarà il belga Saelemaekers il suo erede: arriva in prestito con obbligo di riscatto a 6,5 milioni dall'Anderlecht. Ieri Boban ha chiuso per Robinson (Wigan): rimpiazzerà Rodriguez, volato in Olanda al PSV.

Nel calciomercato, come nella vita, però c'è sempre una seconda possibilità: è il caso di Giroud, abbandonato dall'Inter dopo un corteggiamento durato mesi. Ora provano il colpo last minute Lazio e Tottenham, entrambe alla ricerca di una punta; mentre Marotta duella con lo United per Slimani (Monaco) come punta di scorta. Infine Emre Can (Juve) si accasa al Dortmund in prestito con obbligo a 26 milioni. Da pilastro con Allegri a esubero della gestione Sarri: pure per il tedesco nessun sentimento di riconoscenza. Il leit-motiv di questo gennaio vale per tutti.