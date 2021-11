La frase su Calhanoglu che fa infuriare i rossoneri: "Tu hai le p..."

Hakan Calhanoglu è stato uno dei migliori in campo dell'Inter nel derby contro il Milan e nella serata di ieri sera ha conquistato definitivamente tutto l'ambiente nerazzurro, compagni e soprattutto i tifosi. Il turco, infatti, ha dimostrato di avere pesonalità da vendere, ha giocato da leader e per tutti e 90 i minuti ha dispensato giocate di qualità e quantità risultando il migliore del centrocampo nerazzurro. Il rigore guadagnato in maniera molto scaltra e la voglia di calciarlo sotto la curva sud sono segno di una personalità innata:

Personalità da vendere

Calhanoglu ha giocato con il fardello di essere un grande ex della partita dato che nei quattro anni di Milan è stato il migliore tra gol e assist per un totale di 53: 32 reti 21 assistenze per i compagni. Il pubblico rossoneri l'ha sommerso di fischi dal primo all'ultimo minuto, l'ha insultato prima della partita e durante il match. Hakan, però, ha dimostrato di avere le spalle larghe, non ha tremato e ha giocato una partita da leader con un rigore prima procurato e poi realizzato sotto quella che per 4 anni è stata la sua curva e che ieri sera lo insultava per la sua scelta di passare dall'altra parte del Naviglio. Subito dopo il gol, Calha si è messo le mani alle orecchie in segno provocatorio nei confronti della curva sud e del pubblico di fede rossonera, rievoncando un po' quello che fecero in passato Ronaldo e Ibrahimovic ma a parti invertite.

Forza Inter

Il turco, non contento della sua prestazione in campo, ha voluto essere protagonista anche sui social network dove ha postato una foto con la sua esultanza facendo il pieno di like con Ionut Radu, suo compagno di squadra, che gli ha scritto un grande complimento tra i commenti: "D'ora in poi pantaloni XXXL, big balls", riferendosi al fatto che ha voluto calciare un penalty pesante come un macigno. In molti si stanno inoltre chiedendo cosa sarebbe successo se avesse calciato lui anche il secondo calcio di rigore ma quella è ormai un'altra storia.

Comportamenti da leader

Calhanoglu in campo si è comportato in maniera egregia con una prestazione totale nell'arco dei 90' minuti. Il turco, però, ha voluto essere protagonista anche sui social network dato che in una delle sue tante story ha postato l'abbraccio con Lautaro Martinez inserendo a corredo della foto un cuore gigante come a consolare il Toro per l'errore dal dischetto. Questo gesto è piaciuto all'argentino che ha pubblicato la fotografia del suo compagno sul suo profilo per ringraziarlo. Una cosa è certa: Calhanoglu ha conquistato spogliatoio e tifosi nerazzurri e si candida per essere l'arma in più dell'Inter di Simone Inzaghi già da dopo la pausa per le nazioali.