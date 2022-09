Campionato inaffidabile e sorride solo José

Se ci fosse ancora bisogno di conferme sull'inaffidabilità o imprevedibilità di questa prima parte di campionato, con la Roma unica capolista, ecco che la Lazio si adegua e butta via la vittoria di Genova contro la Sampdoria che, però, era stata penalizzata dall'arbitro Aureliano il quale chiamato al Var per un evidente fallo da rigore di Marusic su Quagliarella ha cancellato il dubbio non concedendo la punizione, ribadendo che il Var è una fuffa in mano a mediocri. Lazio inutilmente accademica, Samp cocciuta e pari giusto. Ma è il risultato del Maradona a smazzare le carte, il Lecce ha fatto ammattire il Napoli, conquistando il pari e il secondo punto, unica fra le tre neopromosse. Anche la Fiorentina ha pagato il conto della sorpresa buscandole a Udine in attesa di ricevere la Juventus sabato nella consueta scurrilità del Franchi. La stessa inguardabile Juventus ha ritrovato con Vlahovic quello che le mancava dai tempi di Pirlo, dico dell'uomo che sblocca o decide il risultato su calcio di punizione. Il serbo ha ripetuto il colpo riuscito contro la Roma ma la squadra, dopo il vantaggio, è tornata nei propri domicili, come abitudine allegriana, dunque orizzontale, prevedibile e lentissima. Molti errori di elementare esecuzione devono avere impressionato e preoccupato Paredes in tribuna, l'argentino, abituato ai piedi raffinati del Paris St Germain, avrà chiesto notizie sul tipo di calzature indossate da alcuni bianconeri alle prese con controlli improbabili e passaggi sbilenchi. Sbandata totalmente la squadra juventina, lo Spezia ha preso respiro, don Abbondio Allegri ha perso anche Szczesny, in barella dopo una grave distorsione alla caviglia destra, il polacco salterà come minimo le prossime tre o quattro partite lasciando a Perin gli impegni anche di champions, non si esclude un last minute per il ruolo, la Juventus non può certo presentarsi in Europa con Pinsoglio, come unica alternativa. L'altro polacco, Milik, ha tolto l'ansia. Ma anche se arrivassero Donnarumma o Neymar, Haaland o Mbappè, sotto Allegri diventerebbero anonimi impiegati di questo noioso football bianconero.