La carica dei 70: quel che resta dell'Italia

Come in Russia nel 2018, anche in Qatar l'Italia del pallone va al Mondiale per interposta persona. Quattro anni fa furono 58, stavolta saranno 70 i giocatori che militano nel nostro Paese e che disputeranno il primo torneo iridato di sempre in Medio Oriente. Quel che resta del nostro calcio dopo due assenze pesantissime dal gran ballo più atteso. In Serie A soltanto tre squadre su venti (Lecce, Empoli e Monza) non porteranno nessun calciatore a Doha, ma dalla Serie B contribuiranno con tre pedine Brescia, Benevento e Bari.

Le Nazionali con gli italiani presenti saranno 21 su 32, anche se resta l'amaro in bocca per alcune esclusioni eccellenti nell'Inghilterra, come il milanista Tomori e i romanisti Smalling e Abraham, tutte vittime della scelta del ct Gareth Southgate di pescare unicamente dalla Premier League, con l'unica eccezione del talentuoso Jude Bellingham del Borussia Dortmund. Tra le altre selezioni, spiccano la Polonia di Michniewicz con dieci italiani convocati e addirittura la Serbia di Stojkovic con una squadra intera, che eguaglia il record dell'Argentina di Passarella nel 1998 con undici giocatori del campionato di Serie A portati in Francia.

La squadra di gran lunga più rappresentata del nostro campionato sarà la Juve, con Allegri costretto a salutare undici giocatori almeno sino alla fine della fase a gironi (fissata per il 2 dicembre). Seguono Inter e Milan con sette pedine a testa, poi il Napoli stellare con cinque uomini, proprio come Fiorentina e Torino.

Tra le compagini di vertice in classifica sarà la Lazio di Sarri (due soli convocati) quella più indenne. Nulla a che vedere con le proporzioni monstre di Bayern Monaco e Barcellona, che hanno siglato il record assoluto e avranno in Qatar ben 17 dei loro tesserati, uno in più rispetto al Manchester City per Russia 2018.

Numeri che ben presto verranno sbaragliati dalla nuova formula. Qatar 2022 infatti sarà l'ultimo Mondiale a 32 squadre, poi tra quattro anni si passerà a 48 e per la prima volta ci si espanderà in tre nazioni diverse con Stati Uniti, Messico e Canada pronte a raccogliere il testimone.