La strana profezia su Mandzukic. Cassano: "Vi dico perché al Milan farà fatica"

Milan ed Inter si stanno giocando punto a punto lo scudetto e a una giornata dal termine del girone d'andata i rossoneri vantano 3 punti di vantaggio sui nerazzurri. Basterà un pareggio contro l'Atalanta di Gasperini per laurearsi campioni di inverno ma il reale obiettivo del Diavolo, come quello della Beneamata, è quello di riportare lo scudeto a Milano. Per questa ragione il club rossonero ha deciso di rinforzare la rosa di Stefano Pioli aggiungendo giocatori di qualità ed esperienza ad una squadra già ricca di talento. Uno di questi calciatori è una vecchia conoscenza della Serie A e della Juventus come Mario Mandzukic ma non tutti sono certi del rendimento del 34enne croato come Antonio Cassano.

Cassano scettico

Durante la consueta diretta alla Bobo Tv in compagnia di Christian Vieri, Daniele Adani e Nicola Ventola, infatti, l'ex talento di Bari Vecchia ha mostrato diverse perplessità sull'ingaggio da parte del Milan dell'ex attaccante di Atletico Madrid e Bayern Monaco: "Se Ibra non gioca, gioca Mandzukic? Non lo so Bobo, è un anno e mezzo che è fermo. Secondo me farà una gran fatica, per me quando manca Ibra devi mettere Rebic o Leao punta centrale perché ci vuole un mese per riprendere la forma dopo che stai fermo così tanto. Il Milan ha preso un nome che non so quanto sarà utile".

FantAntonio a sorpresa

Cassano ha poi lasciato tutti a bocca aperta parlando di Nicolò Barella che si sta consacrando come uno dei migliori centrocampisti italiani in circolazione in Italia e in Europa a suon di ottime prestazioni con la maglia dell'Inter e della nazionale di Roberto Mancini. "Non mi piace. Il mio prototipo di giocatore ha grande qualità e intelligenza: Barella può stare in una grande, ma non mi piace e non mi esalta. Mi piace di più Locatelli, è un giocatore forte di grande qualità: io nella mia squadra prendo Locatelli. Anche Sensi mi piace di più di Barella" , questo il commento al veleno di Cassano.

I tifosi dell'Inter si sono rivoltati a queste parole del loro ex giocatore sui social con parole dure nei confronti dell'ex di Roma e Real Madrid: "Ragazzi, Antonio Cassano: Fallimenti calcistici Roma Real Milan Inter Samp. Fallimenti televisivi: Tiki Taka (fallire li ce ne vuole). Nel calcio non lo vuole nessuno...Solo Bobo perché amico lo fa parlare per tenerezza" , uno dei tanti commenti nei confronti di FantAntonio che non è nuovo ultimamente ad attacchi all'Inter e ai suoi calciatori.

