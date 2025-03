Celtics da primato: venduti per 6,1 miliardi di dollari

Ascolta ora 00:00 00:00

I playoff NBA si stanno avvicinando con i Boston Celtics pronti a difendere il titolo. Malgrado l'ormai sicuro 2° posto ad East (Cavaliers primi con ampio margine) la compagine del Massachusetts resta la favorita e, se dovesse riuscire nel back-to-back conquistando il suo 19° titolo, potrebbe essere l'ultima volta che il proprietario Wyc Grousbeck alzerà il Larry O'Brien trophy. Infatti dopo il titolo del 2024 la famiglia Grousbeck aveva comunicato l'intenzione di vendere la franchigia ed è arrivata la fumata bianca: dopo 23 anni (4 Finals e 2 anelli) i Celtics passano a William Chisholm, co-fondatore e managing partner della Symphony Technology Group (società di investimenti concentrata sullo sviluppo di software), per la leggendaria cifra di 6,1 miliardi di dollari! Si tratta della vendita più onerosa nella storia dello sport business statunitense per una franchigia sportiva, battuto il record del 2023 quando il gruppo Harris rilevò i Commanders (NFL) per $6,05 miliardi. Chisholm ha battuto la concorrenza di Stan Middleman (CEO di Freedom Mortgage Corporation) e di due conoscenze del calcio italiano quali Dan Friedkin (proprietario dell'AS Roma) e Steve Pagliuca (co-presidente dell'Atalanta e socio di minoranza dei Grousbeck) con quest'ultimo molto amareggiato.

I Celtics furono acquistati nel 2002 per 360 milioni di dollari dal gruppo Grousbeck-Pagliuca; Grousbeck continuerà a ricoprire il ruolo di CEO e proprietario della franchigia fino alla stagione 2027-28, mentre lo storico socio ha trasmesso su X la sua amarezza nel non essere stato preso in considerazione. Pagliuca ha spiegato il suo piano andando anche a sottolineare la criticità che i campioni in carica NBA dovranno fronteggiare nel breve termine.

La nuova proprietà Celtics infatti dovrà prendere decisioni importanti una volta completata la prima parte della vendita perché vincere comporta costi - vedi rinnovi al massimo salariale delle stelle Tatum (nella foto) e Brown - e, attualmente, si prevede che nella prossima stagione i Celtics andranno a pagare circa 500 milioni di dollari di monte salari e luxury tax (multa se si supera il limite del Salary Cap oggi fissato a 140 milioni di dollari), il che sarebbe un altro record nella storia della Lega.