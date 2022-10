Chi è Alexia Putellas, vincitrice del Pallone d'Oro 2022

Alexia Putellas è la vincitrice del Pallone d'oro femminile 2022. La centrocampista offensiva del Barcellona, capitana del club blaugrana, ha concesso il bis visto che lo scorso anno aveva già messo in bacheca l'ambito titolo istituito da France Football. La 28enne di Mollet del Valles ha vinto tutto in carriera con la maglia del Barcellona: 6 campionati, 8 coppa della Regina, 1 Supercoppa spagnola, 3 coppe di Catalunya e una Champions League (con tanto di Triplete) e bis sfiorato lo scorso anno e sfumato solo grazie al Lione che ha battuto le catalane in finale.

Èxit de l’equip/Triomf de totes = felicitat de l’Alexia https://t.co/xZGoXWIKZ9 — Alexia Putellas (@alexiaputellas) October 18, 2022

Chi è la vincitrice

Spagnola, anzi catalana, cresciuta nelle giovanili del Sabadell prima, del Barcellona per una sola stagione e dei cugini dell'Espanyol tra il 2006 e il 2010 è salita in prima squadra a 16 anni ma dopo due anni tra Espanyol e Levante, nel 2012 passa al Barcellona e avviene la consacrazione. 271 partite e 117 gol con la maglia blaugrana. Le reti diventano 39 se si considerano anche le 22 marcature in 92 presenze con la maglia della nazionale maggiore, le 13 reti in 20 presenze con l'under 19 e le 4 reti in 9 gettoni con l'under 17.

Da quando c'è il Pallone d'Oro femminile

Arrivato alla sua quarta edizione, la versione "rosa" del pallone d'oro nel 2020 non è stato assegnato per la pandemia da coronavirus. Nel 2018 trionfò la norvegese del Lione Ada Hegerberg che trionfò davanti alla danese Pernille Harder e alla compagna di squadra Dzsenifer Marozsán terza classificata. Nel 2019 vinse l'americana Megan Rapinoe davanti a Lucy Bronze ed Alex Morgan. Nel 2020 come dicevamo non fu assegnato mentre nel 2021 fu Putellas a vincere davanti alla compagna di squadra, spagnola anche lei Jennifer Hermoso e l'australiana Samantha Kerr del Chelsea. Quest'anno la spagnola ha trionfato davanti a Beth Mead dell'Arsenal e ancora Samantha Kerr terza classificata come l'anno precedente.

Le altre candidate

Beth Mead 27enne inglese in forza all'Arsenal rappresentava un'avversaria ostica nella corsa al pallone d'oro. Attaccante agile e prolifico che ha segnato 29 reti in 49 presenze con la maglia dell'Inghilterra. Con i Gunners le reti sono 37 in 100 presenze, con il Sunderland 77 in 78 presenze. Samantha Kerr, invece, è giunta terza per il secondo anno consecutivo, sinonimo di come sia una grande giocatrice. Attaccante australiana di origine indiana, in forza al Chelsea dal 2020. Il suo score è impressionante: 70 gol in 69 presenze con la maglia dei Blues.