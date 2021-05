Un clamoroso divorzio alla Juve: cosa farà Chiellini

Giorgio Chiellini e la Juventus potrebbero dirsi addio dopo 16 lunghi anni. Il difensore toscano, infatti, andrà in scadenza di contratto il 30 giugno del 2021 e secondo quanto riporta La Repubblica il club bianconero avrebbe deciso di non prolungarglielo di un'altra stagione. Dopo Gigi Buffon, dunque, un'altra colonna storica della Juventus è pronto a dire addio e sarà dunque svincolato anche se non è chiaro se continuerà a giocare anche dopo gli Europei o se deciderà di ritirarsi all'età di 37 anni.

535 presenze e 36 reti al suo attivo con la maglia della Juventus con 19 titoli messi in bacheca, cinque coppe Italia, cinque supercoppe italiane e nove scudetti consecutivi: sono questi i grandi numeri di Chiellini con la Vecchia Signora con anche due finali di Champions League perse ripsettivamente contro Barcellona a Berlino nel 2015 e contro il Real Madrid a Cardiff nel 2017.

La motivazione

La Juventus non rinnoverà il contratto a Chiellini molto probabilmente per i tanti problemi fisici che lo hanno attanagliato nel corso delle ultime due stagioni con sole 29 presenze messe insieme negli ultimi due anni: 4 l'anno passato e 25 quest'anno. L'ex difensore di Livorno e Fiorentina potrebbe essere dunque pronto a dire addio ai bianconeri ma anche al calcio giocato dopo 21 stagioni tra i professionisti. Chiellini vanta anche 106 presenze e otto reti con la maglia della nazionale italiana e l'Europeo sarà la sua ultima volta e si augura di poter chiudere alla grande magari con una vittoria che manca da ben 53 anni all'Italia. Dopo l'impegno con la nazionale, però, si capirà di più sul suo futuro e molto dipenderà anche dalle offerte che riceverà.

Il post dell'orgoglio

Subito dopo la vittoria sul Bologna che ha sancito l'approdo in Champions League della Juventus, Chiellini ha postato tutta la sua soddisfazione su Instagram. Questa la didascalia a corredo di una foto che lo ritrae insieme a Leonardo Bonucci: "Fino alla Fine. Non è solo uno slogan. Ma un modo di vivere, lottare, giocare. Lo abbiamo ripetuto tanto volte in questa stagione. Non abbiamo mollato anche quando tutto sembrava compromesso. Questa qualificazione in Champions League, insieme ai due trofei conquistati, ci permette di ripartire la prossima stagione dove meritiamo di stare. Sempre".

