Il Cio si allerta sulle manovre di Infantino

Sul mondiale di football scende in campo il Cio. La commissione etica del Comitato olimpico internazionale ha ricevuto una denuncia di FairSquadre contro Infantino e la Fifa, per una possibile violazione delle regole sulla neutralità politica. L'organizzazione londinese si muove sui diritti umani e sulla governance nello sport, FairSquare chiede al Cio di chiarire il rapporto tra Infantino e Trump la cui ingerenza nel caso Balogun è stata manifesta e confermata dal capo della Casa Bianca. La squalifica dell'attaccante è stata congelata dai giudici Fifa, sollecitati da una telefonata di Trump a Infantino, così consentendo a Balogun di giocare contro il Belgio, nella partita che però è costata la sconfitta per 4 a 1 e l'eliminazione della nazionale di Pochettino. Il presidente Fifa ha detto goffamente che i giudici sono totalmente indipendenti, evitando di aggiungere che vengono tutti nominati dal vertice Fifa e ricevono regolare salario, non indipendente. La decisione ha creato un precedente pericolosissimo, qualunque calciatore, qualunque club può appellarsi ai giudici chiedendo la cancellazione di una squalifica, il calcio ha regole che non sono più certe ma possono dipendere dall'invasione politica, fenomeno questo che è stato sempre, in passato, contrastato e respinto dalla Fifa. Infantino ha spiegato di avere ricevuto telefonate da altri personaggi della politica, un alibi fanciullesco che crolla nel momento in cui sono evidenti le relazioni, non solo amichevoli, tra i due personaggi, con alcune donazioni del tycoon a Infantino (gli uffici Fifa messi a disposizione nella Trump Tower).

FairSquare sostiene che il comportamento di Infantino debba essere valutato dal Cio, il presidente Fifa è membro del Comitato olimpico dal 2020. La società londinese non è la sola a muoversi, ha l'appoggio della federcalcio norvegese e di un gruppo di deputati del parlamento europeo.

La presidente del Cio Kirsty Coventry ha dichiarato che l'organismo olimpico sta seguendo la vicenda, non va trascurato che Los Angeles ospiterà i Giochi del 2028. Sarà ancora Trump il capo della Casa Bianca? Sarà ancora Infantino il capo della Fifa?