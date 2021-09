Il clamoroso lapsus di Conte sull'Inter

Antonio Conte è stato il grande ospite del mercoledì di Champions League a Sky Sport e da Anfield ha commentato la sconfitta del Milan di Stefano Pioli contro il Liverpool di Jurgen Klopp. L'ex tecnico dell'Inter, però, ha speso parole al miele per la sua ex squadra: "C'è grandissimo affetto, sono stati due anni bellissimi e conservo bellissimi record. Auguro il meglio all'Inter, spero che possa fare meglio di quello che abbiamo fatto noi".

Il lapsus Freudiano

Conte evidentemente si sente ancora interista dato che ad un certo punto parlando di Achraf Hakimi, andato al Psg, e del suo sostituto Denzel Dumfries ha affermato: "Penso che abbiamo preso... Hanno preso un ottimo giocatore e ottimo sostituto di Hakimi: può diventare un top nel suo ruolo" , questo il lapsus del tecnico leccese. L'ex allenatore della Juventus ha poi parlato proprio di Hakimi e della sua volontà: "Le due partite con il Real le subì, il suo sogno è tornare a giocare da protagonista. Ha lavorato tanto da quell'errore a Madrid in Champions, ha capito che doveva fare di più, che non bastava solo la fase offensiva. Qualche panchina gli è servita, è un grande professionista. Se riesce a migliorare anche nell'ultimo passaggio, diventa un crack".

Problemi di abbondanza

Conte ha poi commentato l'abbondanza in rosa per Mauricio Pochettino al Psg intriso di campioni del calibro di Messi-Neymar-Mbappé: "Di solito noi allenatori ci lamentiamo della mancanza di calciatori, soprattutto quelli di qualità. In questo caso parliamo di una squadra in cui l'allenatore ha tantissime scelte, ed è sempre un bel problema da risolvere. Per loro la parola fondamentale è equilibrio, con Neymar, Messi e Mbappe che devono sempre giocare e occupare determinati spazi senza darglieli obbligatori. Pochettino dovrà essere bravo a trovare un sistema di gioco che garantisca un minimo di sicurezza per il portiere nella fase di non possesso".

Secondo Antonio Conte le favorite alla vittoria finale della Champions League sono Chelsea, Psg e Manchester City, non menziona nemmeno la "sua" Juventus. Tornando alle sconfitte subite da Inter e Milan contro Real Madrid e Liverpool Conte ha sentenziato: "Auguro all'Inter di fare grandi cose, negli ultimi 2 anni siamo stati un po’ sfortunati in Champions League", sui rossoneri invece: ""Un ko che ci sta nel percorso di crescita, ma il Milan va via da Liverpool con delle certezze".