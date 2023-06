Colpo Benzema. L'Arabia Saudita ora fa il pieno di Palloni d'Oro

Cristiano Ronaldo è già là, Messi è possibile che ci vada e da ieri abbiamo un altro grande campione in procinto di vestire una maglia di un club saudita: nientemeno che il Pallone d'Oro in carica, Karim Benzema (nella foto). Il francese ha annunciato ufficialmente che dopo 14 stagioni non giocherà più nel Real Madrid (salutato ieri con un gol su rigore nel pareggio con l'Athletic Bilbao), di cui era capitano e con cui tra le altre cose ha vinto cinque volte la Champions League e quattro la Liga. «Il percorso di Karim al Real è stato un esempio di professionalità, rappresentando i valori del nostro club. Si è guadagnato il diritto a decidere il suo futuro». Un futuro, appunto, già deciso da giorni anche se ultimamente il francese, in scadenza di contratto a fine giugno, stava cercando di glissare: due anni all'Al-Ittihad, fresco campione della lega saudita, in cambio di 200 milioni di euro netti totali.

A questo stipendio faraonico, certo, ma quasi "normale" rispetto ad altri colleghi finiti a giocare a Riad e dintorni (Ronaldo all'Al-Nassr prende il doppio, per dire) si aggiungeranno vari bonus legati a un nuovo ruolo che occuperà il francese, quello di ambasciatore della candidatura dell'Arabia Saudita in vista dei Mondiali del 2030. Lo stesso di CR7, apripista di questi grossi nomi, forse un po' stagionati, diventati a peso d'oro stelle della Pro League. Del resto laggiù stanno facendo sul serio, con tutta una serie di investimenti mirati a trasformare il campionato locale in uno dei più importanti del mondo. Non sono da escludere altri colpacci sull'asse Europa-Riad, comunque, visto che si parla, a proposito di transfughi "stagionati" dal Real, di Modric e Hazard finiti nel mirino dei club sauditi, oltre naturalmente a Messi. Per ora tocca a Benzema.