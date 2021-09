La confessione choc: "Io vicino alla morte come Pantani"

Le parole di Jan Ullrich, ex ciclista tedesco, sono destinate a far discutere per la loro portata e debordanza. Durante un podcast di Lance Armstrong, il 47enne di Rostock ha svelato un particolare choc della sua vita privata: "Sono stato vicino alla morte, come Pantani. Tre anni fa ho avuto grossi problemi, stavo finendo come Marco, poi mi sono ripreso. Ora mi alleno tutti i giorni e ho smesso con alcol e droghe. Non sono solo e questo è importante. Avevo bisogno di aiuto e ora ce l'ho".

Ullrich ha deciso di aprirsi per raccontare il suo dramma ed ha poi ringraziato il collega Armstrong che gli è stato molto vicino durante questo suo periodo molto difficile: "Tu sei venuto a trovarmi e questo mi ha reso molto felice. Avevo dimenticato cosa mi faceva stare bene: andare in bicicletta, stare con gli amici, l'amore, i miei figli, la mia famiglia. Avevo dimenticato tutte queste cose". Ullrich ha deciso di fare un raffronto con il suo sfortunato ex collega Marco Pantani trovato morto all'età di 34 anni per intossicazione acuta da cocaina e psicofarmaci antidepressivi che gli causò un'edema polmonare e cerebrale. Sulla morte del "Pirata" vige ancora più di un alone di mistero dato che sono oltre 17 anni che sua mamma è in attesa di conoscere la verità.

La carriera del tedesco

Il ciclista tedesco è staato professionista dal 1995, quando aveva 22 anni, fino al 2006 anno del ritiro a 33 primavere. Il 47enne di Rostock soprannominato Kaiser ha vinto gare importantissime, in primis il Tour de France nel 1997. Ullrich ha anche vinto la Vuelta a España 1999, oltre a un titolo olimpico a Sydney 2000 e a tre titoli mondiali su strada, uno in linea dilettanti e due a cronometro Elite.

Il 1997 resta però l'anno più fortunato e florido della sua carriera con la grande vittoria al Tour de France, diventando così il primo tedesco della storia a vincere la prestiosa competizione transalpina, precedendo sul podio di Parigi i rivali di allora Richard Virenque e proprio Marco Pantani. Con la sua confessione choc Jan si è messo a nudo mostrando tutte le sue fragilità ma ha anche dimostrato tanta forza riuscendo ad uscire dal tunnel cosa che purtroppo non è riuscito a molti sportivi del passato e non solo.