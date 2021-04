Conte adesso sbotta: "Ho capito che il problema sono io"

Vigilia di campionato in casa Inter che giocherà in casa del Napoli di Gennaro Gattuso. La squadra di Antonio Conte non si vuole più fermare e cercherà di ottenere la vittoria numero 24 in campionato, la 12esima consecutiva anche se l'avversario sulla carta è ostico dato che sta cercando di ottenere un posto in Champions League: "Sarà una partita difficile contro un avversario molto forte" , il commento di Conte.

L'Inter ha ricevuto diverse critiche, soprattutto nelle ultime settimane, per via di un gioco non trascendentale a detta di molti con Conte che in maniera netta ha attaccato togliendosi qualche sassolino dalle scarpe: "Quanto mi danno fastidio le critiche? Il problema sono sempre io, basta che non tocchino l'Inter", il siluro del tecnico leccese.

L'Inter non farà calcoli ma deve mettere in conto anche di non poter fare bottino pieno in casa del Napoli in piena corsa Champions: "Quando mi arrabbierei se non vincessimo? Non c'è da arrabbiarsi, ma da capire che mancano ancora dei punti per raggiungere un obiettivo ambizioso. Andremo a Napoli per giocarci la partita per ottenere la vittoria, poi vedremo come andrà. Non possiamo permetterci di fare i ragionieri, per esperienza non conviene mai. Sarebbe deleterio" .

L'Inter ha trovato ormai da mesi e la quadra con una sua identità e un gioco ben definito. Anche qui il pensiero di Conte è netto: "Ogni squadra deve avere una propria identità e si riesce a dargliela se si insiste in particolare su un sistema, poi ci sono i principi. Su quelli puoi lavorare adattandoli ai vari moduli. Quello che penso è che lavorando su un sistema preciso per i giocatori è più semplice e da lì puoi apportare modifiche nelle due fasi di gioco, ma una squadra deve avere identità".

L'Inter avrà quasi tutti a disposizione tranne Arturo Vidal e Aleksander Kolarov che stanno recuperando da rispettivi acciacchi fisici: "Perisic è rientrato in gruppo da giovedì, ha smaltito l'infortunio ed è a disposizione. Vidal sta lavorando a parte con Kolarov per recuperare il problema al ginocchio". Due giocatori dell'Inter dovranno poi stare attenti in quanto diffidati e a rischio squalifica come Ashley Young e soprattutto il bomber Romelu Lukaku.

