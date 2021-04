Conte fa tremare i tifosi: "Il mio futuro? Ecco cosa voglio"

L'Inter di Antonio Conte si avvicina allo scudetto, il 19esimo della sua storia. Per la matematica mancano ancora dei punti ma a sei giornate dalla fine del campionato solo i nerazzurri possono gettarlo alle ortiche. Al termine del match pareggiato per 1-1 contro lo Spezia il tecnico salentino ha però fatto tremare i tifosi circa il suo futuro sulla panchina nonostante un contratto fino al 30 giugno del 2022: "Se mi vedo a lungo all'Inter? Noi oggi possiamo incidere solo sul presente".

Conte sibillino

Il tecnico dell'Inter è poi entrato nel merito del discorso dato che non è un mistero come Suning già da settimane sia in cerca di nuovi soci o addirittura di acquirenti: "Sappiamo che i programmi societari sono cambiati per tanti motivi e alla fine della stagione si dovrà fare chiarezza, questo è inevitabile. I tifosi lo meritano. Ci vuole progetto chiaro? Sì".

Al termine della stagione il presidente Steven Zhang, i dirigenti Beppe Marotta, Javier Zanetti, Alessandro Antonello e Piero Ausilio si ritroveranno con Conte e il suo staff per fare il punto della stagione appena conclusa e per parlare del futuro. L'ex tecnico della Juventus, infatti, vorrà conoscere le intenzioni di Suning circa l'impegno economico nell'Inter anche perché ci sarà da rinforzare una rosa già ottima ma che ha bisogno di innesti importanti per affrontare tre competizioni.

Rinforzare la rosa

Conte sa già che non sarà un mercato con i fuochi d'artificio, ma questo varrà un po' per tutte le società europee e mondiali vista la crisi economica che ha investito il mondo intero. Con qualche cessione "pesante" in termini di ingaggio sarà forse possibile arrivare a qualche obiettivo importante. Aleksandar Kolarov,Andrea Ranocchia, uno tra Matias Vecino e Roberto Gagliardini (se non tutti e due), Ashley Young, Andrea Pinamonti e forse Danilo D'Ambrosio potrebbero salutare per far spazio a obiettivi concreti e utili alla causa.

Beppe Marotta e Piero Ausilio sono già a lavoro per puntellare la rosa seguendo le indicazioni di Conte, ove possibile. L'unica cosa che si augurano i tifosi nerazzurri è quella di non veder ridimensionato il progetto visto che dopo anni di difficoltà l'Inter sta per vincere un trofeo dopo 11 anni di vuoto. Le parole di Conte, però, hanno fatto scattare il campanello d'allarme circa il suo imminente futuro in nerazzurro: lasciarselo scappare sarebbe un delitto.

