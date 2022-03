Cooper avvisa. "Dopo l'impresa in Germania qui ci credono"

Molti calciatori nord-macedoni, da Pandev in giù, hanno trovato fortuna in Italia. Ma ad oggi c'è solo un giocatore nostrano nella Prva akedonska Fudbalska Liga, la Serie A locale. Godberg Cooper è un ragazzone di colore di 24 anni, nato a Bergamo da genitori ghanesi, il centravanti del Makedonija Gjorce Petrov, squadra della capitale Skopje quarta in classifica e in semifinale di Coppa.

Come si arriva dalla bergamasca al campionato macedone?

«Diciamo che ho fatto parecchia gavetta, partendo dalle giovanili dell'Atalanta, dove giocavo con Locatelli. Lui era davvero fuori categoria, però».

Eccellenza e Promozione in Lombardia, poi campionati minori dell'area mediterranea: comunque un bel salto.

«Tanta B portoghese e svizzera. E avevo firmato a inizio stagione per una squadra di Dubai, ma per problemi familiari non sono riuscito ad andare. Così ho ripiegato sul Lavello, in D, dove allenava Dodo Sormani che mi conosce dai tempi in cui lui era al Partizan Tirana e io al Kukesi. Da gennaio sono al Makedonija, unico straniero assieme a un portiere iraniano e a un fantasista brasiliano».

Col Kukesi lei ha segnato in Europa League, vero?

«Sì, un bel gol tra l'altro, nel preliminare contro lo Slavia Sofia. Estate 2020, stadio vuoto per via della pandemia, ma riuscimmo a vincere 2-1 grazie a una mia rete nel finale, in acrobazia e in controtempo».

Giovani italiani che provano l'avventura all'estero. Lo consiglia?

«Sì, perché se fai bene ti si possono aprire delle belle prospettive. Si pensa che Albania e Macedonia siano paesi calcisticamente di Serie B, ma i club hanno un'eccellente organizzazione, pur con i pochi mezzi che hanno».

Cosa si dice in Macedonia del Nord sulla partita di oggi?

«Scenderanno in campo senza pressioni, sanno chiaramente di essere sfavoriti e giocheranno con la testa sgombra. In gara secca possono mettere in difficoltà chiunque. Certo, l'assenza di Elmas si farà sentire».