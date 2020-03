Coronavirus, stop anche alla MotoGp: cancellato il Gp in Qatar

Adesso è ufficiale, il Gran Premio del Qatar di Moto Gp, primo appuntamento della stagione 2020 del Motomondiale, che si sarebbe dovuta svolgere nel weekend dell’8 marzo, non si correrà a causa del Coronavirus.

Dopo la sospensione del gran premio di Formula 1 in Cina, il Coronavirus colpisce anche la MotoGP. La Dorna ha annunciato la cancellazione della gara della classe regina in Qatar, in programma domenica prossima con il seguente comunicato: ''Fim, Irta e Dorna si rammaricano di annunciare la cancellazione di tutte le sessioni della classe MotoGp per il Gp del Qatar, compresa la gara. L’attuale epidemia di coronavirus ha portato all’entrata in vigore di restrizioni sui viaggi in Qatar che colpiscono i passeggeri dall’Italia, tra gli altri paesi. A partire da oggi, tutti i passeggeri che arrivano a Doha con voli diretti dall’Italia o che sono stati in Italia nelle ultime 2 settimane, saranno portati direttamente in quarantena per un minimo di 14 giorni. L’Italia ha chiaramente un ruolo vitale nel campionato e nella classe MotoGp – sia in pista che fuori pista – e quindi è stata presa la decisione di annullare la competizione della classe maggiore”.

''Poiché – continua il testo – i team e i piloti delle classi Moto2 e Moto3 erano già in Qatar per i tre giorni di test ufficiali sul circuito internazionale di Losail all’inizio di questa settimana, saranno possibili le gare di entrambe le categorie. Le classi leggere e intermedie si sfideranno quindi nell’apertura della stagione dal 6 all’8 marzo. Lo stesso vale per l’Idemitsu Asia Talent Cup, che avrà due gare durante il Gran Premio del Qatar come inizialmente previsto''. Una voce che si era sparsa nel paddock già nel pomeriggio una volta note le restrizioni da parte del governo locale sull'accesso dei cittadini italiani. In serata il Qatar ha chiuso le frontiere a meno di osservare un periodo di quarantena di due settimane, un periodo troppo ampio per un gara prevista per domenica prossima. Così sono partite le telefonate di Dorna per fermare gli Italiani pronti a imbarcarsi per il Qatar.

Ma non finisce qui, al momento a rischio c’è anche il Gp della Thailandia: la seconda gara della stagione dovrebbe essere rinviata per tutte e tre le categorie, anche se non c’è ancora l’ufficialità mentre prende sempre più corpo l'idea di farlo disputare nella fase conclusiva della stagione. A questo punto il primo GP della stagione potrebbe essere quello negli Stati Uniti ad Austin, in programma il prossimo 5 aprile.

