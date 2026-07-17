Le sentenze sportive si possono annullare

Da ieri, i rapporti tra giustizia sportiva e ordinaria sono cambiati. La Corte di giustizia Ue ha stabilito che un giudice indipendente può annullare le sanzioni sportive: lo ha fatto pronunciandosi sul caso di Andrea Agnelli e Maurizio Arrivabene, ex presidente ed ex ad della Juventus, nell'ambito dell'inchiesta plusvalenze che nel gennaio 2023 aveva portato all'inibizione di 24 mesi per il primo e 16 mesi per il secondo. Il divieto a esercitare l'attività professionale esteso a tutti gli Stati membri può essere compatibile con il diritto dell'Unione, ma è necessario che rispetti determinati requisiti di legittimità e proporzionalità. Viene così stabilito un principio secondo cui se una sanzione sportiva incide sulla carriera e sulla vita professionale in tutta Europa, allora è possibile contestarla di fronte a un giudice, che potrà anche annullarla.
La Corte dell'Ue era stata interpellata sulla sanzione inflitta ad Agnelli e Arrivabene che di fatto impediva loro di avere un ruolo nel calcio mondiale, dal momento che la decisione della Figc era stata estesa alla Fifa: i due ex dirigenti bianconeri che nel frattempo hanno visto scadere la squalifica - si erano quindi rivolti al Tar per l'annullamento dell'inibizione, passaggio all'epoca non previsto dal nostro ordinamento. D'ora in avanti, il sistema della giustizia sportiva italiana dovrà garantire un controllo giurisdizionale effettivo.È anche facile immaginare che la sentenza pronunciata ieri possa avere ripercussioni sulla squalifica a vita (per le vicende legate a calciopoli) di Giraudo, ai tempi ad della Juventus, legittimato ora a fare ricorso al Tar. Domenico Latagliata
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