CR7 davvero d'Arabia ma non batte Mbappé e "perde" il Portogallo

Non è durato nemmeno un mese il periodo da disoccupato di Cristiano Ronaldo. Il campione portoghese infatti dopo aver rescisso col Manchester United giusto prima dell'inizio dei mondiali ha già trovato una nuova squadra: è l'Al-Nassr, club saudita che stando al quotidiano spagnolo Marca ricoprirà d'oro CR7 a partire dall'1 gennaio. Notizia che circolava da qualche giorno, comunque; contratto di due stagioni e mezzo fino al giugno del 2025, quando Cristiano avrà scollinato le 40 primavere, per un totale di 200 milioni all'anno tra parte fissa e variabile. Non siamo ancora ai livelli dell'accordo tra Mbappé e il Psg (180 per la firma del rinnovo, più 630 lordi per tre anni), ma ci andiamo vicini.

Ronaldo chiude quindi la sua carriera in Europa, dove ultimamente stava avendo sempre meno spazio e importanza, per testarsi in un mondo del tutto diverso ma in cui forse potrà fare ancora la differenza. La lega saudita infatti non è una delle più competitive del mondo, ma l'Al-Nassr più che il campionato punta alla Champions asiatica, che non ha mai vinto fermandosi due volte in semifinale nel 2020 e nel 2021. L'allenatore e il portiere dei gialli di Riyad sono due vecchie conoscenze del calcio italiano: Rudi Garcia, l'ex tecnico della Roma, e David Ospina, che fino alla passata stagione difendeva (più che dignitosamente peraltro) i pali del Napoli. Ora la dirigenza del club per il definitivo salto di qualità ha scelto Cristiano Ronaldo e non dev'essere stato difficile convincerlo almeno dal punto di vista economico visto che CR7 avrà uno stipendio sestuplicato o quasi rispetto a quello che percepiva allo United.

Di certo sembra un passo indietro nella sua carriera anche se il prossimo 1 gennaio potrebbe presentarsi all'Al-Nassr come campione del mondo con il Portogallo. Stasera infatti Ronaldo e compagni attendono la Svizzera per un ottavo di finale non semplice. Non lo sarebbe a prescindere, figuriamoci se ci aggiungiamo i mal di pancia che stanno accompagnando CR7 in questa spedizione qatariota: dall'accoglienza freddina (eufemismo) dello spogliatoio il giorno del raduno al tentativo di "scippo" del gol a Bruno Fernandes contro l'Uruguay fino al cambio contro la Corea del Sud che naturalmente il fuoriclasse di Madeira non ha gradito, con inequivocabili immagini riprese dalla tv. «Non mi è piaciuto il suo comportamento», ha sbottato il commissario tecnico Fernando Santos, infastidito come buona parte dei tifosi del resto. Secondo un sondaggio del quotidiano A Bola, il più prestigioso tra quelli sportivi in Portogallo, Ronaldo dovrebbe partire dalla panchina per lasciare spazio a Leao.

Sarebbe una mezza rivoluzione ma nulla è precluso. Certo, CR7 diventerebbe la riserva più costosa di tutti i tempi, nel caso. Però dopo aver rotto con tutti, ci manca davvero solo la nazionale per chiudere il cerchio, per completare una picchiata al limite dell'inspiegabile. Prima di cercare nuova fortuna in Arabia Saudita, ovviamente ricoperto d'oro dall'Al-Nassr.