CR7 a tutti i costi. Contro il Portogallo e... il tempo

Per la seconda di Cannavaro e del suo Uzbekistan c'è Cristiano Ronaldo, forse. Decide il ct Martinez, che non sembra volere cavalcare l'onda popolare per il taglio di CR7 dai titolari. A Bola, il principale quotidiano sportivo portoghese, ha fatto due sondaggi, fra i suoi giornalisti e i suoi lettori, e in entrambi i casi l'esito è stato negativo per il 41enne vincitore di 5 Palloni d'Oro. Tutti vorrebbero titolare Gonçalo Ramos, il centravanti del PSG che Amorim sogna di allenare nel Milan.

Martinez però difende Ronaldo e magari lo riproporrà dall'inizio, nonostante il pessimo debutto con il Congo, da peggiore in campo. Meglio non cercarsi grane, probabilmente. E del resto fece così anche nell'Europeo 2024, con CR7 titolare 5 volte su 5 e nessun gol, fino all'eliminazione nei quarti contro la Francia. Ronaldo si sforza di combattere il tempo, sta giocando il sesto Mondiale (come Messi) ma cerca il gol che ne farebbe l'unico nella storia ad avere segnato in 6 diverse edizioni. L'età pesava già in Qatar, 4 anni fa. Titolare nelle prime 3 partite, ma sempre sostituito, negli ottavi e nei quarti fu lasciato in panchina dall'allora ct Santos, che pagò con l'esonero non solo la prematura eliminazione (contro il Marocco, ai rigori), ma soprattutto l'affronto all'idolo (allora) intoccabile. Cannavaro sogna il colpaccio col suo Uzbekistan molto italiano, almeno nello staff.

Ha perso al debutto con la Colombia, il rischio è di fare subito compagnia a Montella, già eliminato. Si gioca a mezzogiorno di Houston, le 19 in Italia. In Texas si cuoce, anche il caldo sarà un fattore, ma almeno noi potremo vederci la partita.